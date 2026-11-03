Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı

Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendi. Maçın sonunda sarı-kırmızılıların iki golünü kaydeden Aleksey Batrakov'a yoğun ilgi vardı. Tüm stat maç sonunda Rus oyuncunun adını haykırırken, Batrakov da tüm tribünleri gezerek taraftarlarını selamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
GECEYE BATRAKOV DAMGASI
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren iki golü de kaydeden Aleksey Batrakov, sergilediği muazzam performansla mücadeleye damgasını vurdu.
TRİBÜNLER İSMİNİ HAYKIRDI
Bitiş düdüğünün ardından RAMS Park tribünleri, Rus yıldızı bağrına bastı. Tüm stadın adını haykırdığı genç futbolcu, maç sonunda saha içinde tur atarak taraftarların coşkulu tezahüratlarına karşılık verdi ve galibiyeti selamlayarak kutladı.
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