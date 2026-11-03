Batrakov, Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batrakov, Galatasaray tarihine geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batrakov, Galatasaray tarihine geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stuttgart filelerine 3 dakikada iki gol gönderen Aleksey Batrakov, 21 yaş 147 gün ile Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol birden atan en genç oyuncu oldu. Batrakov ayrıca 4 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Stuttgart karşısında muazzam bir performansa imza atan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla iki gol birden atarak tarihe geçti.

GOLLERİYLE 3 DAKİKADA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Alman ekibinin filelerini 3 dakika içerisinde iki kez havalandıran Batrakov; 21 yaş 147 gün ile Galatasaray kulüp tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol kaydeden en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

Batrakov, Galatasaray tarihine geçti

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVEDE

Sergilediği performansla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam eden genç yıldız, bu karşılaşmayla birlikte organizasyondaki toplam gol sayısını 4'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdıTüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçtiÜst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavgaBarış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke olduGalatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu Galatasaray, Stuttgart karşısında kırmızı kart beklediGalatasaray, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
UEFA Şampiyonlar LigiAleksey BatrakovGalatasarayStuttgartFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Osman Emre Osman:
    Bu çocuk çok geçmez Avrupa'ya gider barça Paris city gibi takımlar bu çocuğu kapar. muhteşem bir yetenek 4 0 Yanıtla
  • Erhan Gulden Erhan Gulden:
    Yarında Liverpoolu tutuyor Türkiyenin çoğu. Fenerin Mbappesi mert hakan oynarsa hatrick yapabilir. Dikkat edin ona liverpool... 1 0 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Golden Boy.... 1 0 Yanıtla
  • Tayfun öztürk Tayfun öztürk:
    Topla oynamayı fazla sevmiyor, tam İngilizlerin istediği tip bi oyuncu. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Bahis cezası bitti 45 yaşındaki golcüsüne kavuşuyorlar Bahis cezası bitti! 45 yaşındaki golcüsüne kavuşuyorlar
Çağatay Ulusoy’un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor
Liverpool’un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Liverpool Teknik Direktörü Iraola’dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
22:44
Esenyurt’ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:31
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 23:22:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Batrakov, Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android