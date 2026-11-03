Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti - Son Dakika
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Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti

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Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nde uçuşa geçti
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yendi ve üst üste ikinci kez kazanarak 6 puana yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Almanya ekibi Stuttgart karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-0 kazandı. 

ÜST ÜSTE İKİ DİREK

8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GALATASARAY BATRAKOV İLE ÖNDE

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı.

Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti

BATRAKOV'DAN BİR GOL DAHA

15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu.

OSIMHEN'İN VURUŞU DIŞARIDA

22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GALATASARAY KALEYİ YOKLADI

56. dakikada Yunus Akgün, içeriye kat ederek pasını Osimhen'e çıkardı. Nijeryalı golcünün vuruşunda top doğrudan kaleci Nübel'in üzerine gitti. Alman file bekçisi topu kontrol etti.

Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti

STUTTGART'IN GOLÜ OFSAYT

Stuttgart 75. dakikada Führich ile skoru 2-1 yaptı ancak Alman ekibinin temsilcimiz Galatasaray karşısında bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, Devler Ligi'nde 6 puana ulaşarak iddiasını sürdürdü. Stuttgart ise 7 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Stuttgart, Inter'e konuk olacak. 

Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Bu günkü haberlerin birinde yorum yazmıştım. Galatasaray evinde rahat kazanır diye. 1 1 Yanıtla
  • gelecek.3506 gelecek.3506:
    Aslanım benim harikasın 1 1 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Tebrikler Galatasaray hem Türkiyenin hem Avrupa'da en büyük takım Cimbom Fatih'in takımı bu saatten sonra gidiyor zaten tuzunu alır da şampiyona ligi'ne bakarız kral 1 0 Yanıtla
  • cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    Bu galibiyet yeter ama sonucu bekliyeceğiz. 1 0 Yanıtla
  • kenan.yigit5850 kenan.yigit5850:
    helal sana aslan 0 0 Yanıtla
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