ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

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ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov\'a tepki gösterdi
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ABD'de milyonlarca seçmen ara seçimler için sandık başına giderken Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fox News'te seçim öncesi sonuçları takip eden Trump, yorumcu Jessica Tarlov'u hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Tarlov'un sesine tahammül edemediğini söyleyen ABD Başkanı, yorumcu ekrandan ayrılana kadar başka bir kanala geçeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan seçim gecesi beklenmedik bir çıkış geldi. ABD Başkanı, ülkenin siyasi geleceği açısından önem taşıyan ara seçimleri televizyondan takip ederken bir yorumcuya yönelik sert sözler sarf etti.

ABD'DE KRİTİK SEÇİM GECESİ

ABD'de seçmenler, Kongrenin yeni yapısını belirleyecek ara seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun 34 üyesi ve 36 eyaletin valisi için oy kullanıldı. Ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin geri kalanında Kongre ile nasıl bir siyasi tablo içinde çalışacağını belirlemesi bakımından önem taşıyor. Özellikle Temsilciler Meclisi ve Senatodaki sandalye dağılımı, yönetimin yasama gündemini doğrudan etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor. Seçim sonuçları merakla beklenirken Trump da televizyon ekranından gelişmeleri takip etti. 

ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

FOX NEWS'İ İZLERKEN SİNİRLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi sonuçları takip etmek için Fox News'i açtı. Yayında yer alan yorumculardan Jessica Tarlov'u izleyen Trump, Tarlov'un sesinden rahatsız olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Trump, yorumcunun sesine tahammül edemediğini ifade ederken kendisine yönelik aşağılayıcı sözler de kullandı. ABD Başkanı, Tarlov ekrandan ayrılana kadar yayını izlemeyeceğini açıkladı. 

ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

"SESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Trump, Fox News yayınını izlerken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fox News'te seçim öncesi sonuçları izliyorum ama Jessica Tarlov'un sesine tahammül edemiyorum. Taş kadar aptal ama beni asıl rahatsız eden sesi. O ezik ekrandan ayrılana kadar başka bir yere geçmem gerekiyor. Daha sonra geri döneceğim!"

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Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıFox NewsDünyaSeçimSon Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi - Son Dakika
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