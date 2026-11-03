Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı - Son Dakika
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Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

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Tahran\'daki İnkılap Meydanı\'na \'Trump\'ı öldüreceğiz\' yazılı afiş asıldı
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ABD'de Kongre ara seçimleri için sandık başına gidildiği gün, İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na ABD Başkanı Donald Trump'ı parmaklıklar ardında gösteren dev bir afiş asıldı. İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajının yer aldığı afişin yanı sıra İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen başka bir görselde de aynı ölüm tehdidi tekrarlandı.

ABD'de milyonlarca seçmenin Kongre ara seçimleri için oy kullandığı 3 Kasım'da, İran'ın başkenti Tahran'da Trump'ı hedef alan afişler dikkat çekti.

TRUMP'A AÇIK ÖLÜM TEHDİDİ

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte ABD Başkanı Donald Trump, temsili olarak parmaklıklar ardında resmedildi. Afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı yazıldı.

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

İRAN DEVLET MEDYASINDA DA YAYIMLANDI

Öte yandan İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen bir başka görselde, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arkalarında ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu alevler içindeki bir kompozisyonda tasvir edildi.

Afişte İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesine yer verildi.

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

TAHRAN'DAKİ GÖSTERİLER İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan afişte, 13 Aban dolayısıyla düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

İran takviminde 13 Aban'a karşılık gelen 4 Kasım, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü olarak anılıyor. Ülkede her yıl bu tarihte ABD karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Afişte, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusu da yer aldı.

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SON DAKİKA: Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı - Son Dakika
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