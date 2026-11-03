Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etmesinin ardından fon vurgununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saral, hem yatırımcıların yaşadığı mağduriyete hem de sorumluların hesap vermesi gerektiğine dikkat çekti.

"HİÇBİR MAKAM, HİÇBİR UNVAN SİZİ KURTARAMAYACAK"

Fon vurgununda sorumluluğu bulunanlara sert sözlerle yüklenen Saral, milletin emeğinin ve birikimlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Makam ve unvanların hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramayacağını belirten Saral, şu ifadeleri kullandı: "Hey Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar! Milletimizin alın terini, emeğini ve birikimini çalanlar şunu iyi bilsin: Yaptıklarınızı milletimiz tek tek not ediyor. Hiçbir makam, hiçbir unvan sizi bu milletin vicdanında mahkûm olmaktan kurtaramayacak!"

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜCADELE VERİRKEN KİRLİ İŞLER YÜRÜTÜLÜYOR"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da değinen Saral, fon vurgunuyla bağlantılı olduğunu savunduğu kirli ilişkilerin mücadeleye zarar verdiğini ifade etti. Saral, sorumlulara yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız yedi düvele karşı mücadele verirken, sizlerin burada yürüttüğü kirli işler ve ilişkiler, bu mücadeleye gölge düşürüyor; bilin ki bunun hesabını ne makamlarınızla ne koltuklarınızla ne servetlerinizle verebilir, ne de bu sorumluluktan kaçabilirsiniz."

"ÖNCEDEN HABERİ OLUP SİSTEMDEN ÇIKANLARIN HESABI SORULMALI"

Fonlara yatırım yapan vatandaşların, kurumların denetimine ve kontrolüne güvenerek hareket ettiğini belirten Saral, yatırım riskinin kabul edilmesiyle paranın sistem içerisinde kilitli kalmasının aynı şey olmadığını vurguladı. Önceden bilgi sahibi olarak sistemden çıktığını öne sürdüğü kişilere dikkat çeken Saral, yaşanan mağduriyetin sıradan yatırımcılara yüklenemeyeceğini ifade etti: "Vatandaşımız bu fonlara birçok kurumun kontrolü, denetimi ve imzası bulunan bir sisteme güvenerek yatırım yaptı. Piyasa riskini almış olabilir; ancak parasının içeride kilitli kalacağını kimse öngöremezdi. Önceden haberi olup sistemden çıkanların hesabı, yatırım yapan masum vatandaşa ödetilemez! Adaletin gereği açıktır: organize borsa dolandırıcılığı yapanlardan tahsilat yapılmalı, vatandaşın anaparası iade edilmelidir. Halkımızın kurumlara olan güveni ağır yara almıştır. Bu güveni yeniden kazanmanın yolu birkaç alt düzey görevliyi değil, milyarları götürenleri ortaya çıkarmaktır. Makamına, unvanına, siyasi kimliğine bakılmaksızın milletin hakkını yiyen herkes hukuk önünde hesap vermelidir."