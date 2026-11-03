PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar - Son Dakika
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PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar

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PSG\'den Şampiyonlar Ligi\'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal\'in 17 dakikada gururuyla oynadılar
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında PSG, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Fransız ekibi, ilk 17 dakikada bulduğu 4 golle 4-0 öne geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, İspanyol ekibi Villarreal’e konuk olduğu mücadelede tarihi bir başlangıca imza attı.

İLK 17 DAKİKADA 4 GOL

Karşılaşmaya kasırga gibi başlayan Fransız devi, henüz 17 dakikada rakip fileleri 4 kez havalandırarak skoru bir anda 4-0'a getirdi. 

VILLARREAL TARAFTARINDAN PROTESTO

Fransız ekibi, 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Mayulu ve 17. dakikada Fabian Ruiz'in golleriyle farkı dörde çıkarttı. Skorun atmasının ardından tribünleri dolduran Villarreal taraftarı, takımlarını protesto ederek tepki gösterdi. 

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yavuz Mehmet Yavuz:
    CİMCOMA DA AYNI TARİFE LÜTFEN 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    adamlar acıdı bıraktı öyle 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar - Son Dakika
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