PSG\'den Şampiyonlar Ligi\'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal\'in 17 dakikada gururuyla oynadılar

PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında PSG, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Fransız ekibi, ilk 17 dakikada bulduğu 4 golle 4-0 öne geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, İspanyol ekibi Villarreal’e konuk olduğu mücadelede tarihi bir başlangıca imza attı.
İLK 17 DAKİKADA 4 GOL
Karşılaşmaya kasırga gibi başlayan Fransız devi, henüz 17 dakikada rakip fileleri 4 kez havalandırarak skoru bir anda 4-0'a getirdi.
VILLARREAL TARAFTARINDAN PROTESTO
Fransız ekibi, 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Mayulu ve 17. dakikada Fabian Ruiz'in golleriyle farkı dörde çıkarttı. Skorun atmasının ardından tribünleri dolduran Villarreal taraftarı, takımlarını protesto ederek tepki gösterdi.
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