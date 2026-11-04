Galatasaray\'ın rakibi PSG\'den Fenerbahçe\'nin rakibi Villarreal\'e dev fark

Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev farkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında PSG, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Fransız ekibi, ilk 17 dakikada bulduğu 4 golle 4-0 öne geçti ve devreye üstün gitti. İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren PSG, maçı 6-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, İspanyol ekibi Villarreal’e konuk olduğu mücadelede tarihi bir başlangıca imza attı.
İLK 17 DAKİKADA 4 GOL
Karşılaşmaya kasırga gibi başlayan Fransız devi, henüz 17 dakikada rakip fileleri 4 kez havalandırarak skoru bir anda 4-0'a getirdi.
VILLARREAL TARAFTARINDAN PROTESTO
Fransız ekibi, 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Mayulu ve 17. dakikada Fabian Ruiz'in golleriyle farkı dörde çıkarttı. Skorun atmasının ardından tribünleri dolduran Villarreal taraftarı, takımlarını protesto ederek tepki gösterdi.
GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ
İkinci yarıda da etkili bir grafik çizen PSG, 50. dakikada Fabian Ruiz ile bir gol daha bularak skoru 5-0 yaptı. Fransız ekibi, 78. dakikada David Boly ile maçın skorunu belirledi.
PSG'DEN 4'TE 4
Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın da rakiplerinden biri olan PSG, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin de karşı karşıya geleceği Villarreal, 3 puanda kaldı.
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