Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'ın rakibi PSG\'den Fenerbahçe\'nin rakibi Villarreal\'e dev fark
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında PSG, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Fransız ekibi, ilk 17 dakikada bulduğu 4 golle 4-0 öne geçti ve devreye üstün gitti. İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren PSG, maçı 6-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, İspanyol ekibi Villarreal’e konuk olduğu mücadelede tarihi bir başlangıca imza attı.

İLK 17 DAKİKADA 4 GOL

Karşılaşmaya kasırga gibi başlayan Fransız devi, henüz 17 dakikada rakip fileleri 4 kez havalandırarak skoru bir anda 4-0'a getirdi.

VILLARREAL TARAFTARINDAN PROTESTO

Fransız ekibi, 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Mayulu ve 17. dakikada Fabian Ruiz'in golleriyle farkı dörde çıkarttı. Skorun atmasının ardından tribünleri dolduran Villarreal taraftarı, takımlarını protesto ederek tepki gösterdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da etkili bir grafik çizen PSG, 50. dakikada Fabian Ruiz ile bir gol daha bularak skoru 5-0 yaptı. Fransız ekibi, 78. dakikada David Boly ile maçın skorunu belirledi.

PSG'DEN 4'TE 4

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın da rakiplerinden biri olan PSG, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin de karşı karşıya geleceği Villarreal, 3 puanda kaldı. 

PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılarPSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayVillarrealFenerbahçeFransızFutbolSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • berdandemirci66 berdandemirci66:
    bunlar iyicene raydan çıktı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Liverpool Teknik Direktörü Iraola’dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
TFF’den Emre Belözoğlu’na kötü haber TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber
01:07
El Khannouss’tan çarpıcı sözler Galatasaray’a transfer olmak istiyor
El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor
01:06
İran’da futbol maçı sırasında ekrana “Trump’ı öldüreceğiz“ yazısı yansıtıldı
İran'da futbol maçı sırasında ekrana "Trump'ı öldüreceğiz" yazısı yansıtıldı
00:18
ABD’ye bağlı Guam Adası’nda valilik Cumhuriyetçilere, delegelik Demokratlara gitti
ABD'ye bağlı Guam Adası'nda valilik Cumhuriyetçilere, delegelik Demokratlara gitti
00:09
İran’dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 02:27:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android