Son Dakika Şişli Haberleri

- 09:10 ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
ŞİŞLİ'de motosiklet ile gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı.
- 07:10 Son dakika haber! Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Gelen son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 06:43 Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın
Son dakika haberler: Şişli'de korkutan yangın Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
- 06:42 Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı
ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
- Dün Dün 17:02 Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı
Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı Şişli'de beyaza bürünen caddece kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı.
- Dün Dün 02:10 İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.
- 12.03.2022 12 Mar 22:06 Karla kaplı yolda ilerleyen bir araç, park halindeki araçlara çarptı
İstanbul'da yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
- 12.03.2022 12 Mar 21:18 Şişli'de kayganlaşan yolda kayan araç takla attı
Şişli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araç takla attı.
- 12.03.2022 12 Mar 18:31 İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin bir benzerini Giresun'da inşa ettilerŞehzadebaşı Camisi'nin ölçüleriyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü...
- İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin bir benzerini Giresun'da inşa ettiler Şehzadebaşı Camisi'nin ölçüleriyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen Sarayburnu Camii Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananların en önemli uğrak noktalarından biri oldu Mimarisini Selçuklu ve...
- 12.03.2022 12 Mar 10:52 Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti... Kapı dedektörü sepetinde unutulan telefonu çalınma anı kamerada
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti.
- 12.03.2022 12 Mar 09:52 ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR
İSTANBUL'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı.
- 12.03.2022 12 Mar 09:24 ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR
İSTANBUL'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı.
- 11.03.2022 11 Mar 23:47 İstanbul kara teslim oldu! Akşam saatlerinde etkisini artırdı
Etkisini artırarak devam eden kar yağışı İstanbulluları zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına bağlı ekipler tarafından buzlanma riskine karşı yollarda tuzlama işlemi yapılıyor. Toplu taşıma araçları buzlanma sebebiyle ilerlemekte güçlük çekiyor.
- 11.03.2022 11 Mar 15:28 BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
GEZİ Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında anıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 13:29 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Çiftinden Kötü Haber
Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...
- 11.03.2022 11 Mar 12:46 Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı - Ümraniye/Samandıra
İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
- 11.03.2022 11 Mar 10:54 Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Başakşehir'de araçlar yokuş çıkmakta zorlandı
İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
- 11.03.2022 11 Mar 10:48 ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ŞİŞLİ'de kar nedeniyle, kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.
- 11.03.2022 11 Mar 10:47 İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
- 11.03.2022 11 Mar 00:58 Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği "40. Yıl Onur Ödülleri" kapsamında "Başarı ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.
- 10.03.2022 10 Mar 16:51 Son dakika: İstanbul'da kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu
Son dakika haberler: İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşarken, kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi.
- 10.03.2022 10 Mar 14:09 Başkan Büyükkılıç'a "Başarı ve Onur Ödülü" verildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği "40. Yıl Onur Ödülleri" kapsamında "Başarı ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.
- 10.03.2022 10 Mar 11:29 Seren Serengil ve Arto'dan Gülşen'e Şok Sözler!
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, son olarak 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafıyla olay yaratmıştı. Seren Serengil ve Arto, canlı yayında Gülşen hakkında şok ifadeler kullandılar. Serengil'in iması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
- 10.03.2022 10 Mar 08:29 Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
- 10.03.2022 10 Mar 08:20 Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
- 09.03.2022 09 Mar 10:12 ŞİŞLİ'DE YOL VERME KAVGASINDA MOTOKURYENİN KASKINI KIRDI
ŞİŞLİ'de motokurye ile araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.
- 08.03.2022 08 Mar 11:27 Gülşen'in Kucağına Oturduğu Kişi Bakın Kim Çıktı!
Gülşen'in dün akşam Zorlu PSM'de verdiği konserde kucağına oturduğu kişi merak konusu olmuştu. O kişinin kimliği ortaya çıktı. İşte olay yaratan Gülşen konserinin perde arkası...
- 08.03.2022 08 Mar 09:32 OKMEYDANI-TEM BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
EYÜPSULTAN'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı.
- 07.03.2022 07 Mar 21:34 ŞİŞLİ'DE KADINLAR YÜRÜDÜ
ŞİŞLİ'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü yaptı.
- 07.03.2022 07 Mar 17:28 Son dakika gündem: BAKAN NEBATİ 'ÜRETEN KADINLAR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ'NDE KONUŞTU
Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği bir gün içerisinde buğday fiyatlarının, her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim...
- 07.03.2022 07 Mar 14:45 Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.
- 07.03.2022 07 Mar 12:13 Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü-Şişli Yeditepe Engelliler SK karşılaşmasını izledi.
- 07.03.2022 07 Mar 10:50 2021'in evden eve nakliyat trendleri açıklandı
Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar devam ederken, birçok insan çözümü adres değişikliğinde buldu.
- 07.03.2022 07 Mar 10:50 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
Yarın Kağıthane Terfi Merkezi'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri bu yönde su kesintisi yaşayacak.
- 07.03.2022 07 Mar 09:30 Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1
Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.
- 06.03.2022 06 Mar 10:09 Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada
Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kameradaİSTANBUL Şişli'de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı.
- 05.03.2022 05 Mar 15:19 Üst geçidin önünü su bastı, yayalar çözümü kendileri üretti
Üst geçidin önünü su bastı, yayalar çözümü kendileri üretti Osmancık'taki üst geçit yağış başlayınca devre dışı kalıyor Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin önü sular altında kaldı.
- 05.03.2022 05 Mar 11:16 Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı
ŞİŞLİ'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti.
- 05.03.2022 05 Mar 11:15 ÜNLÜ KADINLAR 'KADINLAR OMUZ OMUZA' PROJESİYLE BİR ARAYA GELDİ
Hayatı tek başına omuzlayan kadınları istihdam ederek iş yaşamına kazandırmak ve gelecek kurmalarına yardımcı olmak için gerçekleştirilen 'Kadınlar Omuz Omuza' projesinin açılış lansmanı gerçekleştirildi.
- 05.03.2022 05 Mar 09:16 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre yaptıkları tahmini analizde İstanbul'da 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı bilgisine ulaştı.
- 04.03.2022 04 Mar 17:34 Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendiİSTANBUL Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
- 04.03.2022 04 Mar 17:19 Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti
Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti.
- 04.03.2022 04 Mar 15:39 Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi
Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
- 04.03.2022 04 Mar 15:16 Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Yolda yürürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
- 04.03.2022 04 Mar 12:58 Şişli'de bir inşaatta erkek cesedi bulundu
Şişli'de, bir inşaat alanındaki içi su dolu çukurda erkek cesedi bulundu.
- 04.03.2022 04 Mar 12:24 KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU
KAĞITHANE'de kaybolan ve 20 gündür aranan17 yaşındaki Fatih Savaş, Şişli'de inşaat boşluğunda ölü olarak bulundu.
- 04.03.2022 04 Mar 12:10 ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYET SANIĞINA 15 YIL HAPİS
ŞİŞLİ'de 2020 yılında evde çıkan tartışmada silahla vurulan Selçuk Durna'nın ölümüne ilişkin, biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
- 04.03.2022 04 Mar 11:16 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu
18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu Cansız bedeni bulunan gencin arkadaşı: "Ailesi 15 gün boyunca arandı ama bulamadılar çocuğu" Şişli'de sabah saatlerinde bir şantiyede bir erkek cesedi bulundu.
- 04.03.2022 04 Mar 10:10 TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLE KEDİNİN EĞLENCELİ OYUNU KAMERADA
ŞİŞLİ'de, sabah saatlerinde görevi başındaki temizlik işçisinin kaldırım üzerinde yatan sokak kedisini süpürgesi ile kaşıdığı eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 04.03.2022 04 Mar 00:58 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
- 03.03.2022 03 Mar 15:27 Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı
SON DAKİKA... Kolpaçino, Kutsal Damacana, Ezel, Acı Hayat ve Dünya Hali gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Elmalıpınar'ın ölüm nedeni belli oldu...
- 03.03.2022 03 Mar 14:06 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
Çiçek Taksi, Kolpaçino gibi projelerde yer alan Hüseyin Elmalıpınar Şişli'de kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybetti.
- 03.03.2022 03 Mar 14:02 M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son ray kaynatıldı
M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi Fulya İstasyonu'nda yapıldı.
- 03.03.2022 03 Mar 14:02 Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
- 03.03.2022 03 Mar 10:34 Şişli'de sulu kar
ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde sulu kar yağdı.
- 03.03.2022 03 Mar 01:27 Aslı Enver ile Önder Öztarhan Evleniyor mu? Öztarhan'dan Açıklama
Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, geçtiğimiz akşam Emirgan'da evine girerken görüntülendi. Öztarhan'a, Aslı Enver ile evlenip evlenmeyecekleri soruldu. İşte detaylar...
- 03.03.2022 03 Mar 00:58 Son dakika haber! Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü
Bir son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki oğlu, konakladığı otelin odasında elektrik akımına kapıldı.
- 03.03.2022 03 Mar 00:58 Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı
Antalya'da yaşayan genç üretici, arazisinin 5 dekarına, güneş panellerinden elektrik üreten sera kurdu.
- 02.03.2022 02 Mar 17:20 Güneş enerjisinden elektrik üretti! Fazlasını firmalara satarak ek gelir elde etti
Antalya'da 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 50 oranında hibe alan Hasan Şişli, arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı. Yatırımın yarısını devletten hibe olarak aşan üretici, hem fatura derdinden kurtuldu, hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım firmalarına satıp gelir elde ediyor.
- 02.03.2022 02 Mar 13:23 Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü
- Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Fatih'te bir otelde küçük çocuk elektrik akımına kapıldı Aile, otel yönetiminden şikayetçi oldu Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki...
- 02.03.2022 02 Mar 12:36 ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI
ŞİŞLİ'de yaşı küçük çocuklara bakarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
- 02.03.2022 02 Mar 12:28 Son Dakika | Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü
Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki oğlu, konakladığı otelin odasında elektrik akımına kapıldı.
- 02.03.2022 02 Mar 09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
Sanat camiasının sevilen isimleri, kazandığı paraları gayrimenkullere yatırıyor. Türkiye ve yurt dışında olmak üzere birçok yere yatırım yapmaya devam ediyor. Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu ve Hülya Avşar gibi isimlerin mal varlıkları hayranlarını şaşırttı.
- 01.03.2022 01 Mar 14:58 İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı
- İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi.
- 01.03.2022 01 Mar 14:56 ŞİŞLİ'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ 6 ARACA ÇARPTI
ŞİŞLİ'de yokuştan kayan kamyonet, 4 otomobil 2 motosiklete çarptı.
- 01.03.2022 01 Mar 13:36 İSTANBUL'DA KUMAR DENETİMLERİ
İSTANBUL'da 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi.
- 01.03.2022 01 Mar 09:18 Yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada
Şişli'de bir sürücü akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giriş yaparken önündeki hafif rampayı fark edemeyince araç kasasındaki yüklerin de ağırlığıyla bir anda yan yattı.
- 28.02.2022 28 Şub 15:27 Seyhan Soylu'dan Seren Serengil'e Şok Sözler!
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Seyhan Soylu'ya gönderme yaptı. Soylu'dan, Serengil'e flaş cevap geldi. İşte gerilimin perde arkası...
- 28.02.2022 28 Şub 09:56 NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı.
- 28.02.2022 28 Şub 09:48 NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı.
- 28.02.2022 28 Şub 09:48 Nişantaşı'nda lüks arabaların aynalarını çalan hırsız kamerada
ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı.
- 27.02.2022 27 Şub 14:54 Son Dakika | Şişli'de iş yerine baskın kamerada
Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de iş yerine baskın kamerada İş yerinin basılma anı kamerada Şişli'de bir grup aralarında alacak verecek meseli olan bir iş yerini basarak, firma sahibi ve oğlunu darp etti.
- 27.02.2022 27 Şub 10:16 ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA
ŞİŞLİ'de iş yerini basan bir grup, içeride bulunan tekstil firması sahibi ve oğlunu darp ederek kaçtı.
- 26.02.2022 26 Şub 15:52 Şişli'de ticari taksi denetimi
Şişli'de ticari taksi denetimi Bir ticari taksi trafikten men edildi Şişli'de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimi yapıldı.
- 25.02.2022 25 Şub 23:02 Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı Şişli'de ailesinin kapıyı açmaması üzerine komşusunu rehin alan ve özel harekat polisi tarafından uzaktan vurularak yakalanan Tugay Adak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 25.02.2022 25 Şub 22:14 Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden şüpheli tutuklandı
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin yaşadığı evin etrafında silahla ateş açan ve polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.
- 24.02.2022 24 Şub 13:48 ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDUHasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de yabancı uyruklu kişi apartta ölü olarak bulundu.
- 24.02.2022 24 Şub 12:52 Seren Serengil ve Arto Fena Kapıştı! Programdan Ayrıldı İddiası
Söylemezsem Olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Arto, Seren Serengil yüzünden programdan ayrılıyor mu? İşte detaylar...
- 24.02.2022 24 Şub 10:08 İstanbul'da "gece torbacısı" çöp evde kıskıvrak yakalandı: Çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da "gece torbacısı" çöp evde kıskıvrak yakalandı: Çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildiİSTANBUL Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, gece saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapan torbacıyı çöp evde yakaladı.
- 23.02.2022 23 Şub 14:53 Son dakika 3. sayfa: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... - Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı silahla basan şahıs dehşet saçtı Eşinin ailesinin evin kapısını açmaması üzerine üst komşuyu rehin alan şahıs, Özel Harekat...
- 23.02.2022 23 Şub 14:53 Şişli'de silahlı saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada!
İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin yaşadığı binayı bastı.
- 23.02.2022 23 Şub 14:47 Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesine göre - Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı silahla basan şahıs dehşet saçtı Eşinin ailesinin evin kapısını açmaması üzerine üst komşuyu rehin alan şahıs, Özel Harekat...
- 23.02.2022 23 Şub 14:47 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
İstanbul Şişli'de boşanmak üzere olduğu eşinin evini silahla basan adam aileyi evde bulamayınca komşularını rehin aldı. İkna çalışmalarından sonuç çıkmayınca özel harekat ekiplerinin operasyonuyla vurularak etkisiz hale getirildi.
- 23.02.2022 23 Şub 14:26 Son dakika haberleri | (Yeni bilgilerle geniş haber) - Şişli'de rehin alma girişimi: Silahlı kişi vurularak yakalandı
Son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı eve geldi.