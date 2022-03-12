Son Dakika Şişli Haberleri

09:10 ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞİŞLİ'de motosiklet ile gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı.

07:10 Son dakika haber! Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06:43 Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın Son dakika haberler: Şişli'de korkutan yangın Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

06:42 Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

17:02 Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı Beyaza bürünen caddede kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı Şişli'de beyaza bürünen caddece kayakla kayan genç karın keyfini doyasıya çıkardı.

02:10 İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

18:31 İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin bir benzerini Giresun'da inşa ettilerŞehzadebaşı Camisi'nin ölçüleriyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü... - İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin bir benzerini Giresun'da inşa ettiler Şehzadebaşı Camisi'nin ölçüleriyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen Sarayburnu Camii Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananların en önemli uğrak noktalarından biri oldu Mimarisini Selçuklu ve...

09:52 ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR İSTANBUL'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı.

09:24 ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR İSTANBUL'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı.

23:47 İstanbul kara teslim oldu! Akşam saatlerinde etkisini artırdı Etkisini artırarak devam eden kar yağışı İstanbulluları zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına bağlı ekipler tarafından buzlanma riskine karşı yollarda tuzlama işlemi yapılıyor. Toplu taşıma araçları buzlanma sebebiyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

15:28 BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI GEZİ Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında anıldı.

13:29 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Çiftinden Kötü Haber Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İşte cevabı...

12:46 Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı - Ümraniye/Samandıra İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

10:54 Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Başakşehir'de araçlar yokuş çıkmakta zorlandı İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

10:47 İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

00:58 Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü' Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği "40. Yıl Onur Ödülleri" kapsamında "Başarı ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.

16:51 Son dakika: İstanbul'da kar yağışı sürücüleri zorladı, kazalara neden oldu Son dakika haberler: İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşarken, kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi.

14:09 Başkan Büyükkılıç'a "Başarı ve Onur Ödülü" verildi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği "40. Yıl Onur Ödülleri" kapsamında "Başarı ve Onur Ödülü"ne layık görüldü.

11:29 Seren Serengil ve Arto'dan Gülşen'e Şok Sözler! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, son olarak 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafıyla olay yaratmıştı. Seren Serengil ve Arto, canlı yayında Gülşen hakkında şok ifadeler kullandılar. Serengil'in iması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

11:27 Gülşen'in Kucağına Oturduğu Kişi Bakın Kim Çıktı! Gülşen'in dün akşam Zorlu PSM'de verdiği konserde kucağına oturduğu kişi merak konusu olmuştu. O kişinin kimliği ortaya çıktı. İşte olay yaratan Gülşen konserinin perde arkası...

09:32 OKMEYDANI-TEM BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA EYÜPSULTAN'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı.

21:34 ŞİŞLİ'DE KADINLAR YÜRÜDÜ ŞİŞLİ'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü yaptı.

17:28 Son dakika gündem: BAKAN NEBATİ 'ÜRETEN KADINLAR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ'NDE KONUŞTU Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği bir gün içerisinde buğday fiyatlarının, her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim...

14:45 Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

12:13 Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü-Şişli Yeditepe Engelliler SK karşılaşmasını izledi.

10:50 2021'in evden eve nakliyat trendleri açıklandı Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar devam ederken, birçok insan çözümü adres değişikliğinde buldu.

10:50 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler Yarın Kağıthane Terfi Merkezi'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri bu yönde su kesintisi yaşayacak.

09:30 Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1 Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.

10:09 Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kameradaİSTANBUL Şişli'de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı.

15:19 Üst geçidin önünü su bastı, yayalar çözümü kendileri üretti Üst geçidin önünü su bastı, yayalar çözümü kendileri üretti Osmancık'taki üst geçit yağış başlayınca devre dışı kalıyor Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin önü sular altında kaldı.

11:16 Şişli'de İSPARK görevlisi sürücüye sopayla saldırdı ŞİŞLİ'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti.

11:15 ÜNLÜ KADINLAR 'KADINLAR OMUZ OMUZA' PROJESİYLE BİR ARAYA GELDİ Hayatı tek başına omuzlayan kadınları istihdam ederek iş yaşamına kazandırmak ve gelecek kurmalarına yardımcı olmak için gerçekleştirilen 'Kadınlar Omuz Omuza' projesinin açılış lansmanı gerçekleştirildi.

09:16 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre yaptıkları tahmini analizde İstanbul'da 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı bilgisine ulaştı.

17:34 Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendiİSTANBUL Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

15:39 Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

15:16 Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreninde gözyaşları sel oldu Yolda yürürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

12:58 Şişli'de bir inşaatta erkek cesedi bulundu Şişli'de, bir inşaat alanındaki içi su dolu çukurda erkek cesedi bulundu.

12:24 KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ FATİH'İN CESEDİ ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA BULUNDU KAĞITHANE'de kaybolan ve 20 gündür aranan17 yaşındaki Fatih Savaş, Şişli'de inşaat boşluğunda ölü olarak bulundu.

12:10 ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYET SANIĞINA 15 YIL HAPİS ŞİŞLİ'de 2020 yılında evde çıkan tartışmada silahla vurulan Selçuk Durna'nın ölümüne ilişkin, biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

11:16 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu Cansız bedeni bulunan gencin arkadaşı: "Ailesi 15 gün boyunca arandı ama bulamadılar çocuğu" Şişli'de sabah saatlerinde bir şantiyede bir erkek cesedi bulundu.

10:10 TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLE KEDİNİN EĞLENCELİ OYUNU KAMERADA ŞİŞLİ'de, sabah saatlerinde görevi başındaki temizlik işçisinin kaldırım üzerinde yatan sokak kedisini süpürgesi ile kaşıdığı eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

00:58 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

15:27 Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı SON DAKİKA... Kolpaçino, Kutsal Damacana, Ezel, Acı Hayat ve Dünya Hali gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Elmalıpınar'ın ölüm nedeni belli oldu...

14:06 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi Çiçek Taksi, Kolpaçino gibi projelerde yer alan Hüseyin Elmalıpınar Şişli'de kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybetti.

14:02 Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Edinilen son dakika gelişmesine göre Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

01:27 Aslı Enver ile Önder Öztarhan Evleniyor mu? Öztarhan'dan Açıklama Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, geçtiğimiz akşam Emirgan'da evine girerken görüntülendi. Öztarhan'a, Aslı Enver ile evlenip evlenmeyecekleri soruldu. İşte detaylar...

00:58 Son dakika haber! Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Bir son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki oğlu, konakladığı otelin odasında elektrik akımına kapıldı.

17:20 Güneş enerjisinden elektrik üretti! Fazlasını firmalara satarak ek gelir elde etti Antalya'da 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 50 oranında hibe alan Hasan Şişli, arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı. Yatırımın yarısını devletten hibe olarak aşan üretici, hem fatura derdinden kurtuldu, hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım firmalarına satıp gelir elde ediyor.

13:23 Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü - Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Fatih'te bir otelde küçük çocuk elektrik akımına kapıldı Aile, otel yönetiminden şikayetçi oldu Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki...

12:36 ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADIM ADIM İZLENEREK YAKALANDI ŞİŞLİ'de yaşı küçük çocuklara bakarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

12:28 Son Dakika | Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nden tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Zakariyya Ismail Mohammed'in 2 yaşındaki oğlu, konakladığı otelin odasında elektrik akımına kapıldı.

09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı Sanat camiasının sevilen isimleri, kazandığı paraları gayrimenkullere yatırıyor. Türkiye ve yurt dışında olmak üzere birçok yere yatırım yapmaya devam ediyor. Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu ve Hülya Avşar gibi isimlerin mal varlıkları hayranlarını şaşırttı.

14:58 İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı - İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi.

13:36 İSTANBUL'DA KUMAR DENETİMLERİ İSTANBUL'da 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi.

09:18 Yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada Şişli'de bir sürücü akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giriş yaparken önündeki hafif rampayı fark edemeyince araç kasasındaki yüklerin de ağırlığıyla bir anda yan yattı.

15:27 Seyhan Soylu'dan Seren Serengil'e Şok Sözler! Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Seyhan Soylu'ya gönderme yaptı. Soylu'dan, Serengil'e flaş cevap geldi. İşte gerilimin perde arkası...

14:54 Son Dakika | Şişli'de iş yerine baskın kamerada Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de iş yerine baskın kamerada İş yerinin basılma anı kamerada Şişli'de bir grup aralarında alacak verecek meseli olan bir iş yerini basarak, firma sahibi ve oğlunu darp etti.

10:16 ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA ŞİŞLİ'de iş yerini basan bir grup, içeride bulunan tekstil firması sahibi ve oğlunu darp ederek kaçtı.

15:52 Şişli'de ticari taksi denetimi Şişli'de ticari taksi denetimi Bir ticari taksi trafikten men edildi Şişli'de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimi yapıldı.

23:02 Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı Şişli'de ailesinin kapıyı açmaması üzerine komşusunu rehin alan ve özel harekat polisi tarafından uzaktan vurularak yakalanan Tugay Adak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22:14 Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden şüpheli tutuklandı Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin yaşadığı evin etrafında silahla ateş açan ve polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.

13:48 ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDUHasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de yabancı uyruklu kişi apartta ölü olarak bulundu.

12:52 Seren Serengil ve Arto Fena Kapıştı! Programdan Ayrıldı İddiası Söylemezsem Olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Arto, Seren Serengil yüzünden programdan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

10:08 İstanbul'da "gece torbacısı" çöp evde kıskıvrak yakalandı: Çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da "gece torbacısı" çöp evde kıskıvrak yakalandı: Çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildiİSTANBUL Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, gece saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapan torbacıyı çöp evde yakaladı.

14:53 Son dakika 3. sayfa: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... - Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı silahla basan şahıs dehşet saçtı Eşinin ailesinin evin kapısını açmaması üzerine üst komşuyu rehin alan şahıs, Özel Harekat...

14:47 Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Son dakika gelişmesine göre - Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı silahla basan şahıs dehşet saçtı Eşinin ailesinin evin kapısını açmaması üzerine üst komşuyu rehin alan şahıs, Özel Harekat...