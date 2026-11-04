İstanbul'da sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da sağanak Şişli ve Beşiktaş\'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da sağanak Şişli ve Beşiktaş\'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı
Haber Videosu

İstanbul'da etkili olan sağanak, Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağının yerinden çıkmasıyla sürücüler zor anlar yaşarken, Levent'te yağmura yakalananlar duraklara sığındı ve bir kafenin tavanından su aktı.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağı yerinden çıktı yol göle döndü.

İstanbul'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

Levent'te de aniden bastıran yağmura yakalananlar duraklara sığındı. Bir kafenin ise tavanından su aktığı görüldü.

Kaynak: DHA
BeşiktaşİstanbulGüncelŞişliYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Trump’ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:44
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 16:02:57. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android