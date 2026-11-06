Şişli MYO'ya kayyum atandı, aklama soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şişli MYO'ya kayyum atandı, aklama soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

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Şişli MYO\'ya kayyum atandı, aklama soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı
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Şişli MYO\'ya kayyum atandı, aklama soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında aralarında Şişli Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademisyenler, muhasebe ve idari personelin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şişli Melsek Yüksek Okulu'na kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve yapılan incelemeler doğrultusunda, aralarında Şişli Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademisyenler, muhasebe ve idari personelin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş, Ali Aydın olduğu öğrenildi. Öte yandan Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı.

Kaynak: DHA
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