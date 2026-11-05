İstanbul Şişli'de yağmur sonrası devrilen ağaç 4 motosiklet, 2 otomobile hasar verdi - Son Dakika
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İstanbul Şişli'de yağmur sonrası devrilen ağaç 4 motosiklet, 2 otomobile hasar verdi

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İstanbul Şişli\'de yağmur sonrası devrilen ağaç 4 motosiklet, 2 otomobile hasar verdi
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İstanbul Şişli'de iki gündür etkili olan sağanak sonrası Nişantaşı'da büyük bir ağaç saat 08.00 sıralarında sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil ağacın altında kalırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ekipler araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmurun ardından büyük bir ağaç sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İki gündür etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta büyük bir ağaç sokağa devrildi. Saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araçların ağacın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletNişantaşıOtomobilİstanbul3. SayfaGüncelŞişliYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de yağmur sonrası devrilen ağaç 4 motosiklet, 2 otomobile hasar verdi - Son Dakika
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