Murat Melih Özen\'in yanan evi ve atölyesi Şişli\'de sergiye taşındı

Ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in 15 Ağustos'ta Kasımpaşa Spor ile Trabzonspor arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında atılan bir havai fişek nedeniyle yanan evinin ve atölyesinin izlerini taşıyan "Yangından Sonra" sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Denizhan Özer'in üstlendiği, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve Artkolik'in destekleriyle Şişli'deki UPSD Sanat Galerisi'nde hayata geçirilen sergi, resim, fotoğraf, heykel, enstalasyon ve video art gibi farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirdi.

Sanatçı Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ardından yeniden sergi açmayı düşünmediğini, fakat Denizhan Özer'in desteğiyle böyle bir sergiyi hazırladıklarını söyledi.

Sergideki eserlerin bir bölümünü koleksiyonerlerden ödünç olarak geri aldığını dile getiren Özen, bir bölümünün ise yangından geriye kalan eser parçaları ve küllerden oluştuğunu ifade etti.

"Benim için sanat, resim ya da sevgi bitmiş değil"

Murat Melih Özen, her şeye rağmen sanat hayatına devam edeceğini belirterek, "Ben ressamım, kendimi bildiğimden beri resim yaparım, müzikle ilgilenirim. Hayatıma bu şekilde devam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Bu yangın sonucunda benim için sanat, resim ve sevgi vesaire hiçbir şey bitmiş değil, aksine daha fazla yoğun duygular içerisindeyim." dedi.

Sergi ziyaretçilerinden üzülmelerini istemediğini söyleyen Özen, "Bu odaya girdikleri zaman bir hüzün hissine kapılmalarını istemiyorum. Ancak düşünebilmeli insanlar, birbirlerine olan sorumluluklarını tekrardan bir gözden geçirebilmeliler. Vicdani konular hepimiz için geçerli." diye konuştu.

Özen, sergi alanındaki nesnelerin sanatsal bir müdahaleyle değil, yangında evden geriye kalan parçaların doğal haliyle sergilendiğini ve bu nesnelerin yaşanan sürecin izlerini taşıdığını aktardı.

Sergi alanındaki eşyalarla kurduğu ilişkiye değinen Özen, yangının ardından zaman zaman yaşadıklarına dışarıdan bakabildiğini, ancak sergilenen her nesnenin kendi yaşamından bir parçayı hatırlattığını sözlerine ekledi.

"Sergide resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve video art var"

Küratör Denizhan Özer ise olay sonrasında eve gittiğinde karşılaştığı manzara üzerinden serginin kurgusunu şekillendirdiklerine işaret ederek, yalnızca yanan tabloları sergilemek yerine, yangının yarattığı duyguyu aktarabilmek amacıyla sanatçının evini galeriye taşımayı önerdiğini anlattı.

Özer, iki kez nakliye yapılarak evin galeriye taşındığını ve kurulumun yaklaşık 15 gün sürdüğü bilgisini vererek, "Kurarken de tabii burayı yakacak halimiz yoktu, o efektleri verdik, duvarları ona göre boyadık. Sergide resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, video art var ve hepsinden önemlisi sergide bir koku var. O yangının kokusunu alıyorsunuz. Evdeki o dumandan etkilenerek ölen böceği bile getirdik, sergi alanına koyduk." ifadelerini kullandı.

Galerinin dört farklı bölümden oluştuğunu belirten Özer, "Birinci bölümde yangına hiç bulaşmamış resimler, ikinci bölümde yangının olduğu mekandaki ama gene yanmamış resimler, üçüncü bölümde kısmen yanmış resimler, dördüncü bölümde ise burası tamamen yanmış olan ev ve yanmış olan resimler yer alıyor." dedi.

Özer, sanatçı Murat Melih Özen ile olan çalışma sürecine ilişkin ise "İlk eve girdiğimde hüzünlendim ama hayat öyle bir şey ki pes etmemek gerekiyor. Murat ilk zamanlar üzüntülüydü. Fakat o da daha sonra dirayetli çıktı, benim bu sergi önerime olumlu yanıt verdi. Sonuçta serginin öznesi Murat Melih Özen'dir, sanatçı odur. Onun hayatının izlerini biz buraya galeriye aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.