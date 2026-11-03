İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu\'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun ardından Kasımpaşa Kulübü ile de anlaşmaya vardı. Genç hocanın kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması beklenirken, Liverpool maçında takımın başında olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de İsmail Kartal'dan boşalanteknik direktörlük koltuğu doluyor. 

EMRE BELÖZOĞLU VE KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu transferinde bir kritik engeli daha aştı. Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, genç teknik adamın mevcut kulübü Kasımpaşa ile yürüttüğü görüşmelerde de tam anlaşmaya vardı. Emre Belözoğlu’nun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek

LIVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan bu gelişmeyle birlikte Belözoğlu'nun yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi. A Spor'daki habere göre; Başarılı çalıştırıcının, resmi imzaların atılmasının ardından vakit kaybetmeden göreve başlayarak takımla ilk sınavına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool karşılaşmasında çıkmak istediğini ilettiği belirtildi.

İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gözler Fenerbahçe Kulübü'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde Emre Belözoğlu'nu açıklaması bekleniyor. 

İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek

2.30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladıRıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemdeEmre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyorKasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilimFenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemdeEmre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
Emre BelözoğluFenerbahçeLiverpoolKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Camoka99 Camoka99:
    bu fener bilerek yapıyor bence bu Emre denen eleman agresif sorunlu birisi bırcok futbolcu ile anlaşamaz yazın kenara İsmail Kartal yuvaya demeye başlar herkes?? 2 5 Yanıtla
    Zafer Yilmaz Zafer Yilmaz:
    Futbol bilgin kadar konuş. Yabancılar tatil ve para kazanmak için gelmiş, yan gelip yatıyorlar. Emre gibi bir adam ancak onları hızaya getirir. Begenmeyen defolur gider. 5 1
  • Camoka99 Camoka99:
    alır 3 ün 1 ni de bu 2 3 Yanıtla
  • Erkan Erkan:
    Bence Fenerbahçenin yaptığı en mantıklı transfer ilk teknik direktör olduğunda devam edeceklerdi. En büyük hatayı ozaman devam etmemekle yaptılar. Bu yılı bilmem ama seneye Fenerbahçede çok güzel şeyler olacaktır. 2 1 Yanıtla
    Tom Jerry Tom Jerry:
    O sene bidaha ki sene:) 1 1
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Geçmiş olsun fwnwv ;) 1 1 Yanıtla
  • gaziuslu2025 gaziuslu2025:
    aziz başkan yaşlanmış artık bu adamı daha önce getirdi sivas maçında 6s şampiyon yaptırdı,bundan benim Fenerbahçeme hiç bir faydası olmaz yönetim akıl tutulması yaşıyor galiba ama biz yine fenerliyiz çile çekmeye saç baş yolmaya devam 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
50 metrelik uçuruma yuvarlandı Son hali böyle görüntülendi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
Motosiklet tamircilerine operasyon 3 kişi gözaltına alındı Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:44
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım’da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım'da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:56:09. #.0.3#
SON DAKİKA: İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android