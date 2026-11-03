Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru - Son Dakika
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Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru

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Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo\'ya linç yağmuru
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, paylaştığı fotoğrafın ardından sosyal medyada linç yağmuruna tutuldu. Futbolseverler, İspanya 2. Ligi’nde forma giyen Jesus de Miguel’in trajik vefatından birkaç saat sonra başsağlığı mesajı atmadan gülerek paylaşım yapmasını sert dille eleştirdi. Birçok futbolcu, Jesus de Miguel’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla futbolseverlerin hedefi oldu. 

GÜLEREK FOTOĞRAF PAYLAŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

İspanya 2. Ligi ekiplerinden Castellón forması giyen Jesús de Miguel’in trajik vefat haberi futbol dünyasını yasa boğarken, Portekizli yıldızın bu olayın hemen ardından gülerek çekildiği bir fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekti.

DUYARSIZLIKLA SUÇLANIYOR

Dünya genelinde birçok kulüp ve futbolcu 28 yaşındaki İspanyol forvet Jesús de Miguel için taziye mesajları yayımlayıp acıyı paylaşırken, Ronaldo’nun herhangi bir başsağlığı mesajı iletmeyip vefat haberinin geldiği saatlerde eğlenceli karesini paylaşması sert eleştirilere yol açtı. Futbolseverler, tecrübeli oyuncuyu duyarsızlıkla suçlayarak yorumlarda tepkilerini dile getirdi.

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Cristiano RonaldoAl NassrİspanyaMiguelFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru - Son Dakika
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