Fenerbahçe\'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan istifa iddialarını yanıtladı.

İSTİFA DİLEKÇELERİ BAŞKANA SUNULDU

Göktürk, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini başkanın takdirine sunduğunu ancak kendisiyle ilgili bireysel bir istifa kararının bulunmadığını ifade etti.

"İSTİFA ETTİĞİME İLİŞKİN HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR!"

İşte Barış Göktürk'ün o açıklaması:

"İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."