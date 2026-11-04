İBB davasında iki gündür odakta! Şişli Belediyesinin borcunu ödemeleri istenmiş

İBB davasında tanık dinlenmesine devam edildi. Duruşmanın üçüncü oturumunda gizli tanık Zeytin ile tanık Atilla Demir’in beyanları alındı.

GİZLİ TANIK SEGBİS İLE BAĞLANDI

Davanın üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunda gizli tanık Zeytin, sesi ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Adli makamda verdiği tüm ifadeleri tekrarladığını belirten tanık Zeytin, şunları söyledi:

“İBB İmar Müdürlüğü’nde siluet onayıyla alakalı yapılan işlemlerde alınan bazı ödemeler vardı. Bunları anlattım. Boğaziçi bölgesinde özellikle Anadolu yakasındaki şahit olduğum bazı olaylar vardı. Bunları anlattım ve bazı memurların bazı işlerde menfaat temin ettiklerini anlattım.”

"DOĞRUDAN BİR GÖRGÜN VAR MI?" SORUSUNA YANIT

Mahkeme başkanının “Bir menfaat teminine ilişkin doğrudan bir görgün, bilgin, şahitliğin var mı?” sorusuna tanık Zeytin, “Yok” yanıtını verdi.

"BELEDİYENİN IŞIKLANDIRMA BORCUNU KAPATMAMIZI İSTEDİ"

Ardından dinlenen tanık Atilla Demir, Şişli Belediyesi’nde Profilo AVM projesine ilişkin ruhsat süreciyle ilgili beyanda bulundu. Şehir plancısı sanık Adem Altıntaş’ın kendisiyle görüşmek istediğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

“Şişli Belediyesi’nde Profilo AVM projesiyle ilgili ruhsat çalışmalarına başlamıştık. Bu esnada Adem Altıntaş aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle ofisinde buluştuk, görüştük. Bize imar, ruhsat işlerinde yardımcı olabileceğini, süreci hızlandırabileceğinden bahsetti. Onun akabinde de belediyenin ışıklandırmayla ilgili bir borcu olduğunu, o borcu kapatmamızı istedi. Ben de yetkim olmadığını söyledim.”

Duruşma, tanık beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.