Şişli Teşvikiye\'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasara yol açtı

Şişli Teşvikiye'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Teşvikiye'de henüz belirlenemeyen nedenle devrilen ağaç, park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasara yol açtı. Ağacın dalları sokaktan geçen bazı vatandaşların üzerine düştü ancak kimse yaralanmadı, ağaç testereyle kesilerek kaldırıldı.
Şişli'de devrilen ağacın altında kalan 4 motosiklet ile 2 otomobilde hasar oluştu.
Teşvikiye Mahallesi Büyükçiftlik Sokak'ta bir ağaç, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki araçların üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç nedeniyle 4 motosiklet ile 2 otomobilde hasar meydana geldi.
Ağacın dalları, o sırada sokaktan geçen bazı vatandaşların da üzerine düşerken, olayda kimse yaralanmadı.
Ekiplerin çalışmasının ardından devrilen ağaç, elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.
Hasar gören araçların da olay yerinden kaldırılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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