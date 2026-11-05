Şişli'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Şişli'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtuldu

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Şişli\'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtuldu
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Şişli\'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtuldu
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Şişli Nişantaşı'nda Büyükçiftlik Sokak'ta yağmurun ardından devrilen büyük ağacın düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta ağacın sokakta yürüyen 5 kişiyi sıyırarak geçtiği, dalların çarptığı bir kadının yere düştüğü ve yanındakinin ona yardım ettiği görüldü. Kimsenin yaralanmadığı olayda park halindeki 4 motosiklet ile 2 otomobil hasar aldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmurun ardından ağacın devrildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen 5 kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, bir kadının ise dalların çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.

4 MOTOSİKLET VE 2 OTOMOBİL ALTINDA KALDI

Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta büyük bir ağaç yağışın etkisiyle sabah saatlerinde sokağa devrilmiş, olayda park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil ağacın altında kalmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana gelmişti.

DALLAR ÇARPAN KADIN YERE DÜŞTÜ

Ağacın devrildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 5 vatandaşın sokakta yürüdüğü ve devrilen ağacın onları sıyırarak geçtiği görülüyor. Bir kadının ise dalların çarpması sonucu yere düştüğü yanındakinin de ona yardım ettiği kameraya yansıyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıMotosikletNişantaşıİstanbul3. SayfaGüncelŞişliSon Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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