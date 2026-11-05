Şişli\'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtuldu

Şişli'de ağaç yayaların yanı başına devrildi: 5 kişi kıl payı kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Nişantaşı'nda Büyükçiftlik Sokak'ta yağmurun ardından devrilen büyük ağacın düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta ağacın sokakta yürüyen 5 kişiyi sıyırarak geçtiği, dalların çarptığı bir kadının yere düştüğü ve yanındakinin ona yardım ettiği görüldü. Kimsenin yaralanmadığı olayda park halindeki 4 motosiklet ile 2 otomobil hasar aldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmurun ardından ağacın devrildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen 5 kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, bir kadının ise dalların çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.
4 MOTOSİKLET VE 2 OTOMOBİL ALTINDA KALDI
Şişli Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta büyük bir ağaç yağışın etkisiyle sabah saatlerinde sokağa devrilmiş, olayda park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobil ağacın altında kalmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana gelmişti.
DALLAR ÇARPAN KADIN YERE DÜŞTÜ
Ağacın devrildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 5 vatandaşın sokakta yürüdüğü ve devrilen ağacın onları sıyırarak geçtiği görülüyor. Bir kadının ise dalların çarpması sonucu yere düştüğü yanındakinin de ona yardım ettiği kameraya yansıyor.
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