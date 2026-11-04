İstanbul'da sağanak Anadolu Yakası, Beşiktaş ve Şişli'de su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak Anadolu Yakası, Beşiktaş ve Şişli'de su birikintisi oluşturdu

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İstanbul\'da sağanak Anadolu Yakası, Beşiktaş ve Şişli\'de su birikintisi oluşturdu
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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Anadolu Yakası ile Beşiktaş ve Şişli'de yollarda su birikintilerine neden oldu. Birikintiler sürücü ve yayalara zor anlar yaşatırken bazı güzergahlarda trafik aksadı.

İstanbul'da görülen sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede ve Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.

Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Araçların yavaşlaması da bazı güzergahlarda trafik akışının olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak Anadolu Yakası, Beşiktaş ve Şişli'de su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
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