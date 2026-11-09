Şişli Kuştepe'de aydınlatma direğinde çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı - Son Dakika
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Şişli Kuştepe'de aydınlatma direğinde çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı

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Şişli Kuştepe\'de aydınlatma direğinde çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı
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Şişli Kuştepe\'de aydınlatma direğinde çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı
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Şişli Kuştepe Mahallesi'nde saat 22.45 sıralarında aydınlatma direğinde çıkan yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleriyle panik yaşayan bazı kişiler çığlık atarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ'de aydınlatma direğinde çıkan yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri üzerine sokaktan geçenler çığlık atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra direkte art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Korkuya kapılan bazı kişiler çığlık atarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuİtfaiyeGüncelŞişliSon Dakika

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