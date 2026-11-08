Avukat duyurdu: Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da maskeli kişilerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Avukat duyurdu: Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da maskeli kişilerin saldırısına uğradı

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Avukat duyurdu: Rojin Kabaiş\'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul\'da maskeli kişilerin saldırısına uğradı
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2 yorum

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'un sosyal medya açıklamasına göre Ahmet Kabaiş, İstanbul'da yüzü maskeli dört kişinin fiziki saldırısına maruz kaldı. Saldırganların 'Rojin davasını bırakın' dediğini, Nizamettin Kabaiş'i de tehdit ettiğini öne süren Karabulut, amcanın ambulansla hastaneye götürüldüğünü açıkladı ve yetkilileri göreve çağırdı.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi. Saldırganların "Rojin davasını bırakın" diyerek tehditte bulunduğunu öne süren Karabulut, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'in de hedef alındığını belirtti.

BABAYI DA TEHDİT ETTİLER: ONU DA SENİN GİBİ YAPACAĞIZ

Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da maskeli 4 kişinin fiziksel saldırısına uğradığını duyurdu. Karabulut, saldırının Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen adalet mücadelesini hedef aldığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. 

Karabulut, şunları kaydetti: "Rojin Kabaiş'in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul'da yüzleri maskeli dört kişinin 'Rojin davasını bırakın!' tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır. Saldırganlar, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de 'Onu da senin gibi yapacağız!' diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır. Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır. Ben de derhal İstanbul'a hareket ediyorum.


"BU SALDIRI ROJİN'İN ÖLÜMÜNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARMA MÜCADELESİNE VE ADALET ARAYIŞINA YÖNELİKTİR"

Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin'in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir! Yetkili makamları saldırganların derhal tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA
İstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • konak.mar47 konak.mar47:
    Birilerin kuyruğuna basıldı demek ki!! 0 0
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Demek istemiyorum ama, belli bir kisim kendi basina devlet olmus, astigi kestigi bir....Devlet buyuklerimiz hakkindan gelir insallah 0 0
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