İBB Davası\'nın 106. gününde Şişli Belediye Başkanı Şahan tahliye talep etti

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 106. gününde tahliye talebinde bulunan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kimseye kamunun hakkından tek bir menfaat, tek bir metrekare vermediğini, kimseye imtiyaz tanımadığını belirterek, "Ben buradaydım, hala belediyenin arkasındaki 1 milyon metrekarelik inşaat devam ediyor. Neyi bekliyorsunuz, onun bitmesini mi bekliyorsunuz beni çıkartmak için? Ona karşı çıktım. Derdim para, rüşvet, irtikap olsa, öyle bir işe 'dur' mu derdim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaların 106. gününde, tanıkların dinlenmesinin ardından bazı sanıkların tahliye talepleri alındı. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Duruşmada tahliye talebinde bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 20 aya yakın zamandır tutuklu olduğunu, heyetin karşısına 3. kez çıktığını belirterek, "Şişli'nin seçilmiş belediye başkanı olarak burada, bu salonda 3. kez karşınızdayım. Hala bu salonda dinlenen tek bir tanık, tek bir müşteki benden bir şey istedim demedi mi? Menfaat talebinden bahsetmedi. Geçtiğimiz hafta hepsi buraya geldi. Hepsine yüzüne bakarak sordum, hepsi aynı cevabı verdi. Ben hala ilk savcılık ifademde ne söylediysem, 12 Eylül'de savcılığın karşısına çıkıp ilk ne ifade verdiysem dosdoğru ayaktayım. Hiçbirinden bir adım geri adım atmadım" diye konuştu.

"BU DOSYA, MÜTEAHHİTLERLE İŞ TAKİPÇİLERİNİN ALIŞKANLIKLARINA UYMAYAN BAŞKANIN DOSYASI"

İddianamede kendisine isnat edilen eylemlerle ilgili bütün muhatapların huzurda dinlendiğini söyleyen Şahan, şöyle konuştu:

"Firma sahipleri geldi, genel müdürler geldi, danışmanlar geldi, müşteriler geldi, tanıklar geldi. Yanıtı görürsünüz bence, biraz önce gördük. Her birine ayrı ayrı soru sordum. 'Sizden kişisel bir menfaat ettim mi, sizi birine yönlendirdim mi?' Bu soruları özellikli sordum. Çünkü binlerce sayfalık iddianamede hakkımda kurulan örgüt isnadının dayanağı yönlendirme, rüşvet ve irtikap isnadının dayanağıysa menfaattir. Beni tanıyanlar, beni görenlerin hepsi hayır dedi sayın başkan. Hem bana hem heyetinize. Tanımayanlar beni hiç görmediklerini söyledi. Buraya müşteki olarak gelenler de benden doğrudan tek bir talep ya da söz duymadıklarını kabul ettiler. Bu dosyada 3. bir cevap, başka bir cevap yok sayın başkan. Peki bu dosya neye dayanıyor? Belli değildir samimiyetle söylüyorum belli değildir. Etkin pişmanlık anlatımına. Birkaç etkin pişmanlığın birbirini tutmayan, zamanla değişen, hiçbir belgeyi, hiçbir belgeyle desteklenmeyen anlatıları. Etkin pişmanlardan biri kendisi hakkında konuşan 2 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmak ve ondan intikam almak için olayı çarpıttığını bu salonda söyledi. Bakın, yine aynı kişi, iş takipçilerinin daha fazla para alabilmek için yolunda giden bir işi sorunluymuş gibi gösterdiğini, iş bozulunca da yükü kamu görevlisinin üstüne attığını anlattı. Yine başka biri, bir danışman, müşavir, 'aslında süreç tersine işliyor. Belediye bir şey istemiyor, özel sektör bir şey geliştirip belediyeyle paylaşıyor' dedi bu salonda. Bu salonda bu sözleri dinliyorsanız, dosyanın ne olduğu ortada. Bu dosya, müteahhitlerle iş takipçilerinin iş bitirme alışkanlıklarına uymayan bir belediye başkanının dosyasıdır."

"KİMSEYE İMTİYAZ TANIMADIM"

İddianamedeki eylemlere yanıt veren Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde liyakatle çalışan memurların örgüt olarak suçlandığını belirtti. Şahan, "11 ay boyunca Şişli Belediyesi'nde benim bir odam vardı. ve şimdi bu dosyada adı geçen, adı geçen geçmeyen, Türkiye'nin en büyük müteahhitleri, bildiğiniz bütün iş insanları, adını her gün haberlerde duyduğunuz şirketlerin sahipleri o odanın kapısını çalarlardı Sayın Başkanım Şişli'de. Hepsini karşıladım. Hepsine nezaket gösterdim. Çay ikram ettim, hepsini sonuna kadar dinledim. Hiçbirine kamunun hakkından tek bir menfaat, tek bir metrekare vermedim. Hiçbirine imtiyaz tanımadım" diye konuştu.

Şişli'nin, herhangi bir ilçe olmadığını söyleyen Şahan, "Böyle bir makamın önünde her zaman güçlü bir akıntı vardır. Kendinizi bırakırsanız kürek çekmenize bile gerek yok. O akıntı sizi kendiliğinden bir yere götürür. O akıntı, emin olun benim kapımın önünden de geçti. Geldiler, 'Gözünü seveyim' dediler, 'Önün açık' dediler, elimden tutup 'Gel seni şunla bir tanıştıralım, gel şöyle bir oturalım, biraz sakin ol, biraz dur'... Hepsine gülümsedim, gülümseyip teşekkür ettim. Ama ben hiçbiriyle gitmedim. Hiçbirinin elini tutup çıkmadım o odadan. Kendimi o akıntıya bıraksaydım size yemin ederim karşınızda olmazdım. Yemin ederim olmazdım karşınızda" ifadelerini kullandı.

"11 AY ÇOK ÇALIŞTIM"

Resul Emrah Şahan, emeğiyle çalışan bir şehir plancısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin bir insana sunabileceği en güzel fırsatın küçük bir ispatı oldum Şişli'de. İşsiz bir şehir plancısı iken, iş aramak için belediyenin önden yürüyerek gittiğim günleri bilirim. Ben o belediyeye belediye başkanı oldum. Ama ben Şişli'de o fırsatın herkese kolay kolay erişemediğini de gördüm. Şahidiyim. O makam odasının iki kapısı var sayın başkan. Birinden koca koca iş insanları girerken, öbür tarafı... Hiç öyle hamaset yapmıyorum. Kuştepe'ye Paşa'ya Mahmut Şevket Paşa'ya çıkıyor. Annesi babası cezaevinde olduğu için kahvehane önlerinde, sokaklarda mahallenin içinde tek başına büyüyen 3-5 yaşındaki kız çocukları vardı. Ben o kapıyı hep o çocuklara doğru açmaya çalıştım. Bunun için uğraştım. Biliyordum, dikensiz gül bahçesi değildi burası. Farkındaydım. Onun için 11 ay çok çalıştım zaten. Çok uğraştım. Türkiye'nin belki en borçlu belediyesiydi, en zor durumdaki belediyesiydi, bir yere getirdik. 11 ayda belediyeye 3 milyar dolarlık kamu mülkü kazandırdık."

"BENİ ÇIKARMAK İÇİN O İNŞAATIN BİTMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?"

Bütün deprem sorununu çözecek kamu mülkünü, kamu kaynağını Şişli'ye kazandırdıklarını, bunları yaparken kimseyle kavga etmediğini, bakanlıklara, bakanlara, bürokratlara sunum yaptığını anlatan Resul Emrah Şahan, "Hepsi 'haklısın' dedi. Tek tek bir yanlış yok dediler" şeklinde konuştu.

Şişli Belediyesi'nin arkasındaki alanda Tayşapı'ya ait 72 katlı gökdelen inşaatına karşı çıkararak mühürleyen Başkan Şahan, "Ben buradaydım, hala belediyenin arkasındaki 1 milyon metrekarelik inşaat devam ediyor. Neyi bekliyorsunuz? Onun bitmesini mi bekliyorsunuz beni çıkartmak için. Ona karşı çıktım. Çağlayan Adliyesi'nden görüyorsunuzdur. İnsan görünce içi acıyor. Benim derdim para olsa, rüşvet olsa, irtikap olsa, öyle bir işe 'dur' mu derdim. Öyle bir şeyin karşısına mı dikilirim?" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE TUTUKLANMAK GRİBE YAKALANMAK GİBİ OLDU"

Resul Emrah Şahan, toplumun adalet duygusunun ne kadar zedelendiğine herkesin şahit olduğunu, adalette koca bir salgın yaşandığını söyledi. Şahan, şöyle devam etti:

"Gözaltına alınmak bu ülkede gribe falan yakalanmak gibi bir şey oldu. Memleket koca bir karantinada. Sus konuşma, dur, aman dur bir şey şunu yapma, sus, peki ya şimdi değil yeri değil. Haberleri izliyorum. 70 yaşındaki bir emekli teyze mikrofona konuşamadı, kızım dur konuşmayayım tutuklanırım... Bu mu devlet? Biz bu virüse ağır yakaladık. Evet, doğru, ağır yakaladık. Buradayız. Savunmalarımızı tutuklu koşullarda hazırlıyoruz. Ailelerimizle görüş odalarında konuşuyoruz. Evlatlarımızı orada teselli etmeye çalışıyoruz. 5,5 yaşındaydı benim kızım girdiğimde. Cee filan oynuyorduk. Şimdi 7 yaşında. Son görüşmede diyor ki: 'Baba seni burada kim tutuyorsa gideyim ben konuşayım.'

"KULAKTAN DOLMA LAFLARDAN BAŞKA DELİL YOK"

20 ay oldu. Bu dosyadaki deliller çoktan toplandı. Belgeler, tarihler, yazışmalar, dosyalar, tanıklar, müştekiler, nereye kaçacak? Belediye başkanı adam nereye kaçabilir? Delil karartma imkanım yok. Belediyede kayyım oturuyor. İnsanların kulaktan dolma laflarından başka delil yok zaten. Kamunun vicdanının kanaati Şişli'de orada ortada. O tanıkları siz dinlediniz ve vicdanınızın nereye varacağını söylemek bana düşmez ama oraya konuşmak zorundayım. Yalnızca kanunun size verdiği sorumluluğa ve hakikatin sesine güvenerek konuştuğumu bilmelisiniz. Tahliyemi talep ediyorum."

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Doğa Şanlıoğlu da müvekkilin tahliyesine karar verilmesini istedi.