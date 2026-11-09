Malumun ilanı gerçekleşti! Torreira, Galatasaray\'dan ayrılacağı tarihi söyledi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri olan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, geleceğine dair açıklama yaptı.

2028'E DEK GALATASARAY'DA

Lucas Torreira, Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiğini ve bu sözleşmesini tamamlayarak takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

''BOCA JUNIORS GELECEKTE!''

Boca Juniors'a transfer olmak istediğini gizlemeyen yıldız isim, " Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım. Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise sözleşmemi tamamlamamın ardından gelecekte olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR DENEYİM OLACAK"

Sözlerine devam eden başarılı orta saha oyuncusu, "La Bombonera’da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." şeklinde konuştu.

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yollayan Torreira, "Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum." dedi.

''HER TÜRLÜ SAYGIYI HAK EDİYOR''

Uruguaylı yıldız, teknik direktörü Okan Buruk hakkında da yorumda bulunarak "Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray forması altında 189 maçta sahaya çıkan Lucas Torreira, 12 gol ve 20 asistlik skor katkısı üretti.