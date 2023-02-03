Son Dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haberleri

14:22 İmamoğlu, Fırtına ve Kar Yağışı Öncesinde Akom'da İstanbulluları Bilgilendirdi: "10 Bin Personel, 2 Bin 275 Araç ve İş Ekipmanı ile Sahadayız" İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbulluları bilgilendirdi. İmamoğlu, İstanbul'da yaklaşık 10 bin personel ile 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibariyle 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız 168. Bunlar, köy yollarında çalışacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49'a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarla eşgüdümlü çalışıyor olacağız. Sadece onlar değil, İstanbul'umuzun 39 ilçe belediyesiyle de anlık irtibat kuran ve anında iş birliği yapan bir anlayışla süreci takip ediyor olacağız" dedi.

14:02 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili son tahminleri değerlendirerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

14:00 İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışına yönelik tedbirleri duyurdu Açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışına yönelik tedbirler kapsamında küreme ve tuzlama ekiplerinin sorumluluk alanları olan 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 598 müdahale noktasında hazır bekleyeceğini söyledi.

11:36 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

11:36 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

09:58 Meteoroloji ve valilik günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da beklenen şiddetli rüzgar ve kar yağışı başladı Meteoroloji ve valiliğin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar görülürken ilerleyen saatlerde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul'da ekipler de teyakkuza geçti. İBB ve İstanbul Valiliği alınan önlemleri açıklarken vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özel araç kullanmamaları istendi.

08:15 Kar yağışı için beklenen gün geldi! İstanbul Valiliği kentte alınan önlemleri sıralayıp vatandaşları uyardı Günlerdir pazar günü beklenen kar yağışı nedeniyle art arda uyarıların yapıldığı İstanbul'da ekipler teyakkuza geçti. İBB ve İstanbul Valiliği alınan önlemleri açıklarken vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özel araç kullanmamaları istendi.

23:44 Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı Türkiye Güreş Federasyonu ile Çankırı Belediyesinin birlikte düzenlediği Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

23:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

23:03 İmamoğlu: "Şehrimiz Yarın Sabah Başlayıp Perşembe Gününe Kadar Sürecek Sibirya Kökenli Soğuk Havanın Etkisine Girecek, Kar Yağışı ve Fırtına... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şehrimiz yarın sabah başlayıp perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız” dedi.

22:58 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Geleceği Kur" Gençlik Festivali'nde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara gitmenin yolu mücadele etmektir, sandığa gitmektir, oy kullanmaktır ve Cumhuriyet tarihine bir destan yazmaktır.

07:38 Kar ve fırtına öncesi İstanbullulara bir uyarı da İmamoğlu'ndan geldi: Zorunlu olmadıkça şahsi araçları kullanmayalım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte yarından itibaren beklenen kar ve şiddetli fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı. Kar küreme ve tuzlama araçlarının yanı sıra personellerin hazır olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları'nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir." dedi.

21:57 İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU FESTİVALDE GENÇLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.

21:57 İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU FESTİVALDE GENÇLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.

17:10 İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü İstanbul'da etkili olması beklenen ve kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının yollarda olduğu görüldü.

17:10 İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü - İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü İstanbul'da etkili olması beklenen ve kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının yollarda olduğu görüldü.

16:01 Şişli Belediye Başkanı Keskin: "Bu Kokuşmuş Düzeni Millet İttifakı ve Bay Kemal Değiştirecek" Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı’nda; “Hemen her alanda çöküş, artan ve derinleşen yoksulluk, ekonomik buhran altında ezilen yurttaşlarımız, gaflet içindeki iktidar sahiplerinin umurunda bile değil. Kaynamayan tencereler, boş tabaklar, ete, süte hasret sofralar onların derdi değil. Düşünün ki birileri nereden geldiği belli olmayan paralarla yat alacak, kat alacak, uçak alacak, servetine servet katacak ama aynı zamanda milyonlarca kişi sofrasında et görmeyecek. Bu hak mı, reva mı? Bu düzen mutlaka değişecek. Bu kokuşmuş düzeni her kesimden demokrasi yanlıları, Millet İttifakı’nın çok kıymetli paydaşları ve Bay Kemal değiştirecek” dedi.

15:07 KILIÇDAROĞLU ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir" dedi.

15:07 KILIÇDAROĞLU ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir" dedi.

14:53 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de sosyal yardım lansmanına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor.

14:15 Kılıçdaroğlu: "Halkın Hakkı Olan Zenginliği İhalelerle Peşkeş Çeken Egemenlerin Düzeni Sarsılmaz Sanılan Babil Kulesi Gibi Yıkılmaya Mahkumdur ve... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet, biz bunu başaracağız” dedi.

13:54 Binaları depreme karşı güçlendirmenin önemi ve önündeki engeller çalıştayla ele alınacak Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 8 Şubat'ta "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.

14:15 Kılıçdaroğlu: "Halkın Hakkı Olan Zenginliği İhalelerle Peşkeş Çeken Egemenlerin Düzeni Sarsılmaz Sanılan Babil Kulesi Gibi Yıkılmaya Mahkumdur ve... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet, biz bunu başaracağız” dedi.

13:54 Binaları depreme karşı güçlendirmenin önemi ve önündeki engeller çalıştayla ele alınacak Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 8 Şubat'ta "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.

11:40 KÜVET, KAYIK, MANGAL... İSTANBUL BARAJLARINDAN 26 TON ATIK ÇIKTI İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.

12:24 İett Yaklaşan Kar Yağışına Hazır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumlarından İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul genelinde hizmet veren 2 bin 639’u kendi aracı, 3 bin 041 Özel Halk Otobüsü aracı olmak üzere, 5 bin 680 otobüs, 670 metrobüs ve 120 elektrikli aracı İstanbul’da beklenen kar yağışı için hazırladı.

11:40 KÜVET, KAYIK, MANGAL... İSTANBUL BARAJLARINDAN 26 TON ATIK ÇIKTI İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.

07:33 Uyarı üstüne uyarı geliyor! İstanbul'da kar yağışı için gözler yarın sabaha çevrildi İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

21:18 İmamoğlu Eynesil'de Yurttaşlara Seslendi: "İnşallah Milletçe, Hak Ettiğimiz Yönetim Anlayışını Bu Mayısta Hep Birlikte Yakalayacağız" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde yurttaşlara, "İnşallah milletçe, hak ettiğimiz yönetim anlayışını bu mayısta hep birlikte yakalayacağız. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına yakışan, 14 Mayıs'ta bir demokrasi, bir adalet bayramını hep birlikte milletimize, memleketimize, şehirlerimize, Giresun'a yaşatacağız Allah'ın izniyle. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kararlıyız. Engel tanımayız. Kendi içimizde asla ve asla ayrışmayacağız. Bundan sonra ayrışmak değil, milleti kendimize çekmek için, kucaklaşmak için mücadele ederiz. Doğruları yapacağız" dedi.

21:05 İmamoğlu: 6'lı Masa'nın çalışmalarının neferi olacağız (2) KEŞAP VE ESPİYE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'ndaki miting programının ardından Keşap ve Espiye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

21:05 İMAMOĞLU, KEŞAP VE ESPİYE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİ İmamoğlu 6'lı Masa'nın çalışmalarının neferi olacağız (2)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'ndaki miting programının ardından Keşap ve Espiye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

17:52 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Giresun'da konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz.

17:53 Seyit Torun, Giresun'da: "Ataşehir'e Operasyon Yaptılar Akılları Sıra. Bulamazsınız Kardeşim. Bizde Bulamazsınız. Siz Kendinize Bakın. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun’da; “Ataşehir’e operasyon yaptılar akılları sıra. 21 arkadaşımızı gözaltına aldılar. 10 yıl önceki defterleri karıştırıp, karıştırıp; ne buluruz diye çalışıyorlar. Bulamazsınız kardeşim. Bizde bulamazsınız. Siz kendinize bakın. Siz lekelisiniz. Siz bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz” dedi.

17:53 Seyit Torun, Giresun'da: "Ataşehir'e Operasyon Yaptılar Akılları Sıra. Bulamazsınız Kardeşim. Bizde Bulamazsınız. Siz Kendinize Bakın. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun’da; “Ataşehir’e operasyon yaptılar akılları sıra. 21 arkadaşımızı gözaltına aldılar. 10 yıl önceki defterleri karıştırıp, karıştırıp; ne buluruz diye çalışıyorlar. Bulamazsınız kardeşim. Bizde bulamazsınız. Siz kendinize bakın. Siz lekelisiniz. Siz bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz” dedi.

17:52 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Giresun'da konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz.

17:04 Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Nereden nereye" ifadeleri üzerinden yaptığı gönderme sosyal medyaya damga vurdu. İmamoğlu'nun göndermesine Twitter'dan cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" dedi.