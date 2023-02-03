Son Dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haberleri

- 14:22 İmamoğlu, Fırtına ve Kar Yağışı Öncesinde Akom'da İstanbulluları Bilgilendirdi: "10 Bin Personel, 2 Bin 275 Araç ve İş Ekipmanı ile Sahadayız"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbulluları bilgilendirdi. İmamoğlu, İstanbul'da yaklaşık 10 bin personel ile 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibariyle 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız 168. Bunlar, köy yollarında çalışacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49'a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarla eşgüdümlü çalışıyor olacağız. Sadece onlar değil, İstanbul'umuzun 39 ilçe belediyesiyle de anlık irtibat kuran ve anında iş birliği yapan bir anlayışla süreci takip ediyor olacağız" dedi.
- 14:02 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili son tahminleri değerlendirerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
- 14:00 İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışına yönelik tedbirleri duyurdu Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışına yönelik tedbirler kapsamında küreme ve tuzlama ekiplerinin sorumluluk alanları olan 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 598 müdahale noktasında hazır bekleyeceğini söyledi.
- 12:09 Son Dakika! İmamoğlu'ndan İstanbul için yeni uyarı: Öğleden sonra fırtına ve kar yağışı bekleniyor, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışı için yeni bir uyarı yaptı. AKOM'da kameraların karşısına geçen İmamoğlu, "Öğleden sonra fırtına ve kar yağışı bekleniyor, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." dedi.
- 11:36 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
- 11:36 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
- 09:58 Meteoroloji ve valilik günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da beklenen şiddetli rüzgar ve kar yağışı başladı
Meteoroloji ve valiliğin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar görülürken ilerleyen saatlerde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul'da ekipler de teyakkuza geçti. İBB ve İstanbul Valiliği alınan önlemleri açıklarken vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özel araç kullanmamaları istendi.
- 08:15 Kar yağışı için beklenen gün geldi! İstanbul Valiliği kentte alınan önlemleri sıralayıp vatandaşları uyardı
Günlerdir pazar günü beklenen kar yağışı nedeniyle art arda uyarıların yapıldığı İstanbul'da ekipler teyakkuza geçti. İBB ve İstanbul Valiliği alınan önlemleri açıklarken vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özel araç kullanmamaları istendi.
- Dün Dün 23:44 Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
Türkiye Güreş Federasyonu ile Çankırı Belediyesinin birlikte düzenlediği Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.
- Dün Dün 23:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
- Dün Dün 23:03 İmamoğlu: "Şehrimiz Yarın Sabah Başlayıp Perşembe Gününe Kadar Sürecek Sibirya Kökenli Soğuk Havanın Etkisine Girecek, Kar Yağışı ve Fırtına...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şehrimiz yarın sabah başlayıp perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız” dedi.
- Dün Dün 22:58 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Geleceği Kur" Gençlik Festivali'nde konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara gitmenin yolu mücadele etmektir, sandığa gitmektir, oy kullanmaktır ve Cumhuriyet tarihine bir destan yazmaktır.
- 07:38 Kar ve fırtına öncesi İstanbullulara bir uyarı da İmamoğlu'ndan geldi: Zorunlu olmadıkça şahsi araçları kullanmayalım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte yarından itibaren beklenen kar ve şiddetli fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı. Kar küreme ve tuzlama araçlarının yanı sıra personellerin hazır olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları'nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir." dedi.
- Dün Dün 21:57 İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU FESTİVALDE GENÇLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.
- Dün Dün 21:57 İSTANBUL-KILIÇDAROĞLU FESTİVALDE GENÇLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.
- Dün Dün 21:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali'nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
- Dün Dün 21:19 CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! Bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı
CHP'nin Gençlik Festivali'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada seyirciler arasındaki bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı.
- Dün Dün 19:53 Kılıçdaroğlu: "Beraber Yaşayacağız. Ayırmak İsteseler Bile İnanmayın. İnadına Beraber Yaşayacağız. Beraber, Bu Ülkeyi Büyüteceğiz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; “Biz beraber huzur içinde; herkesin inancı, kimliği, yaşam tarzına saygı göstererek beraber yaşayacağız. Ayırmak isteseler bile, inanmayın. İnadına beraber yaşayacağız. Beraber, bu ülkeyi büyüteceğiz” dedi.
- Dün Dün 17:46 İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.
- Dün Dün 17:46 İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.
- Dün Dün 17:10 İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü
İstanbul'da etkili olması beklenen ve kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının yollarda olduğu görüldü.
- Dün Dün 17:10 İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü
- İstanbul'da kar yağışı öncesi kar temizleme araçları trafikte görüldü İstanbul'da etkili olması beklenen ve kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının yollarda olduğu görüldü.
- Dün Dün 16:31 İSTANBUL-İSTANBUL'DA FIRTINA; BAZI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR
İSTANBUL'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
- Dün Dün 16:31 İSTANBUL-İSTANBUL'DA FIRTINA; BAZI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR
İSTANBUL'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
- Dün Dün 16:01 Şişli Belediye Başkanı Keskin: "Bu Kokuşmuş Düzeni Millet İttifakı ve Bay Kemal Değiştirecek"
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı’nda; “Hemen her alanda çöküş, artan ve derinleşen yoksulluk, ekonomik buhran altında ezilen yurttaşlarımız, gaflet içindeki iktidar sahiplerinin umurunda bile değil. Kaynamayan tencereler, boş tabaklar, ete, süte hasret sofralar onların derdi değil. Düşünün ki birileri nereden geldiği belli olmayan paralarla yat alacak, kat alacak, uçak alacak, servetine servet katacak ama aynı zamanda milyonlarca kişi sofrasında et görmeyecek. Bu hak mı, reva mı? Bu düzen mutlaka değişecek. Bu kokuşmuş düzeni her kesimden demokrasi yanlıları, Millet İttifakı’nın çok kıymetli paydaşları ve Bay Kemal değiştirecek” dedi.
- Dün Dün 15:07 KILIÇDAROĞLU ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir" dedi.
- Dün Dün 14:53 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor.
- Dün Dün 14:45 HDP'nin "Demokratik Cumhuriyet Konferansı" İstanbul'da düzenlendi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından İstanbul'da "Demokratik Cumhuriyet Konferansı" düzenlendi.
- Dün Dün 15:07 KILIÇDAROĞLU ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir" dedi.
- Dün Dün 14:53 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de sosyal yardım lansmanına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor.
- Dün Dün 14:45 HDP'nin "Demokratik Cumhuriyet Konferansı" İstanbul'da düzenlendi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından İstanbul'da "Demokratik Cumhuriyet Konferansı" düzenlendi.
- Dün Dün 14:15 Kılıçdaroğlu: "Halkın Hakkı Olan Zenginliği İhalelerle Peşkeş Çeken Egemenlerin Düzeni Sarsılmaz Sanılan Babil Kulesi Gibi Yıkılmaya Mahkumdur ve...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet, biz bunu başaracağız” dedi.
- Dün Dün 13:54 Binaları depreme karşı güçlendirmenin önemi ve önündeki engeller çalıştayla ele alınacak
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 8 Şubat'ta "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.
- Dün Dün 14:15 Kılıçdaroğlu: "Halkın Hakkı Olan Zenginliği İhalelerle Peşkeş Çeken Egemenlerin Düzeni Sarsılmaz Sanılan Babil Kulesi Gibi Yıkılmaya Mahkumdur ve...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet, biz bunu başaracağız” dedi.
- Dün Dün 13:54 Binaları depreme karşı güçlendirmenin önemi ve önündeki engeller çalıştayla ele alınacak
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 8 Şubat'ta "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.
- Dün Dün 11:40 KÜVET, KAYIK, MANGAL... İSTANBUL BARAJLARINDAN 26 TON ATIK ÇIKTI
İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.
- Dün Dün 12:24 İett Yaklaşan Kar Yağışına Hazır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumlarından İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul genelinde hizmet veren 2 bin 639’u kendi aracı, 3 bin 041 Özel Halk Otobüsü aracı olmak üzere, 5 bin 680 otobüs, 670 metrobüs ve 120 elektrikli aracı İstanbul’da beklenen kar yağışı için hazırladı.
- Dün Dün 11:40 KÜVET, KAYIK, MANGAL... İSTANBUL BARAJLARINDAN 26 TON ATIK ÇIKTI
İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.
- Dün Dün 07:33 Uyarı üstüne uyarı geliyor! İstanbul'da kar yağışı için gözler yarın sabaha çevrildi
İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.
- 03.02.2023 03 Şub 21:14 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da ziyaretler gerçekleştirdi.
- 03.02.2023 03 Şub 21:18 İmamoğlu Eynesil'de Yurttaşlara Seslendi: "İnşallah Milletçe, Hak Ettiğimiz Yönetim Anlayışını Bu Mayısta Hep Birlikte Yakalayacağız"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde yurttaşlara, "İnşallah milletçe, hak ettiğimiz yönetim anlayışını bu mayısta hep birlikte yakalayacağız. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına yakışan, 14 Mayıs'ta bir demokrasi, bir adalet bayramını hep birlikte milletimize, memleketimize, şehirlerimize, Giresun'a yaşatacağız Allah'ın izniyle. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kararlıyız. Engel tanımayız. Kendi içimizde asla ve asla ayrışmayacağız. Bundan sonra ayrışmak değil, milleti kendimize çekmek için, kucaklaşmak için mücadele ederiz. Doğruları yapacağız" dedi.
- 03.02.2023 03 Şub 21:14 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da ziyaretler gerçekleştirdi.
- 03.02.2023 03 Şub 21:05 İmamoğlu: 6'lı Masa'nın çalışmalarının neferi olacağız (2)
KEŞAP VE ESPİYE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'ndaki miting programının ardından Keşap ve Espiye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
- 03.02.2023 03 Şub 21:05 İMAMOĞLU, KEŞAP VE ESPİYE BELEDİYELERİNİ ZİYARET ETTİ
İmamoğlu 6'lı Masa'nın çalışmalarının neferi olacağız (2)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'ndaki miting programının ardından Keşap ve Espiye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:52 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Giresun'da konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz.
- 03.02.2023 03 Şub 17:53 Seyit Torun, Giresun'da: "Ataşehir'e Operasyon Yaptılar Akılları Sıra. Bulamazsınız Kardeşim. Bizde Bulamazsınız. Siz Kendinize Bakın.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun’da; “Ataşehir’e operasyon yaptılar akılları sıra. 21 arkadaşımızı gözaltına aldılar. 10 yıl önceki defterleri karıştırıp, karıştırıp; ne buluruz diye çalışıyorlar. Bulamazsınız kardeşim. Bizde bulamazsınız. Siz kendinize bakın. Siz lekelisiniz. Siz bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz” dedi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:53 Seyit Torun, Giresun'da: "Ataşehir'e Operasyon Yaptılar Akılları Sıra. Bulamazsınız Kardeşim. Bizde Bulamazsınız. Siz Kendinize Bakın.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun’da; “Ataşehir’e operasyon yaptılar akılları sıra. 21 arkadaşımızı gözaltına aldılar. 10 yıl önceki defterleri karıştırıp, karıştırıp; ne buluruz diye çalışıyorlar. Bulamazsınız kardeşim. Bizde bulamazsınız. Siz kendinize bakın. Siz lekelisiniz. Siz bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz” dedi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:52 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Giresun'da konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz.
- 03.02.2023 03 Şub 17:04 Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Nereden nereye" ifadeleri üzerinden yaptığı gönderme sosyal medyaya damga vurdu. İmamoğlu'nun göndermesine Twitter'dan cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" dedi.
- 03.02.2023 03 Şub 16:42 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu kar yağışı için uyardı: Lütfen dikkatli olalım
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, günlerdir beklenen kar için vatandaşları hafta sonu için uyardı. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Vali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir." ifadelerini kullandı.