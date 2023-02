Son Dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbulluları bilgilendirdi. İmamoğlu, İstanbul'da yaklaşık 10 bin personel ile 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibariyle 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız 168. Bunlar, köy yollarında çalışacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49'a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarla eşgüdümlü çalışıyor olacağız. Sadece onlar değil, İstanbul'umuzun 39 ilçe belediyesiyle de anlık irtibat kuran ve anında iş birliği yapan bir anlayışla süreci takip ediyor olacağız" dedi.

16:01

Şişli Belediye Başkanı Keskin: "Bu Kokuşmuş Düzeni Millet İttifakı ve Bay Kemal Değiştirecek"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı’nda; “Hemen her alanda çöküş, artan ve derinleşen yoksulluk, ekonomik buhran altında ezilen yurttaşlarımız, gaflet içindeki iktidar sahiplerinin umurunda bile değil. Kaynamayan tencereler, boş tabaklar, ete, süte hasret sofralar onların derdi değil. Düşünün ki birileri nereden geldiği belli olmayan paralarla yat alacak, kat alacak, uçak alacak, servetine servet katacak ama aynı zamanda milyonlarca kişi sofrasında et görmeyecek. Bu hak mı, reva mı? Bu düzen mutlaka değişecek. Bu kokuşmuş düzeni her kesimden demokrasi yanlıları, Millet İttifakı’nın çok kıymetli paydaşları ve Bay Kemal değiştirecek” dedi.