Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne atandı

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(İSTANBUL)- Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevine getirildi. Alper'in 2021 yılında bir operasyonda ele geçirilen mermilerle 'Andımız' yazdığı için sürgün edildiği haberleri basında yer almıştı.

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü olan Metin Alper, emeklilik kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak göreve getirildi.

Mermilerle Andımız yazmıştı

Metin Alper, Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada, 2021 yılında Danıştayın 'Öğrenci Andı'nı kaldırmasının ardından gerçekleşen bir operasyonda ele geçirilen mermilerle 'Andımız' yazmıştı. Bu konudaki haberlerin basında yer almasından sonra Alper, çıkarılan kararname ile Sudan'a ateşe olarak atanmıştı. Alper, ateşe görevini yürüttükten sonra emeklilik kararı almıştı.