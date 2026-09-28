Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek - Son Dakika
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Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek

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A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Bursa'da İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, EURO 2028 Elemeleri kura çekimi açısından da büyük önem taşıyor. Elemelerde torbalar, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin ara genel sıralamasına göre belirlenecek. Türkiye'nin alacağı sonuç, güçlü rakiplerden kaçınma yarışındaki konumunu doğrudan etkileyecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak. İki takım açısından da kritik öneme sahip mücadele, yalnızca Uluslar Ligi'ndeki puan tablosunu değil, EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki konumu da etkileyecek.

EURO 2028 Elemeleri kura çekimi 6 Aralık 2026'da Belfast'ta gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi düzenlemesine göre takımlar, 2026/27 Uluslar Ligi'nin ara genel sıralaması esas alınarak seri başı olacak. 

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek

1. TORBA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

EURO 2028 Elemeleri'nde takımlar dört veya beş ekipten oluşan 12 gruba ayrılacak. Dolayısıyla kura çekimine üst sıralardan girmek, Türkiye'nin eleme grubunda diğer yüksek sıralı takımlarla eşleşmemesi açısından büyük avantaj sağlayacak. Bu nedenle Uluslar Ligi'nde alınacak her puan, EURO 2028 yolunda ayrı bir önem taşıyor.

TÜRKİYE İLE İTALYA DOĞRUDAN RAKİP

Mevcut projeksiyonda İtalya 12'nci, Türkiye ise 13'üncü sırada gösteriliyor. İtalya'nın 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 64, Türkiye'nin ise yüzde 40 olarak hesaplanıyor. Ay-yıldızlıların 2. torbada kalma ihtimali ise yüzde 60 olarak gösteriliyor. Bu oranlar kesinleşmiş UEFA verileri değil, mevcut sonuçlara göre oluşturulan olasılık hesaplamaları. Kesin tablo, Uluslar Ligi'ndeki sonuçlarla şekillenecek.

Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek

TÜRKİYE KAZANIRSA NE OLUR?

Türkiye'nin Bursa'da İtalya'yı mağlup etmesi, doğrudan rakiplerinden birine karşı önemli bir avantaj elde etmesini sağlayacak ve 1. torba yarışındaki konumunu güçlendirecek. Ancak İtalya karşısında alınacak galibiyet tek başına 1. torbayı garantilemeyecek. Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalar ve sonraki maçların sonuçları da sıralamada belirleyici olacak.

BERABERLİK VE YENİLGİDE HESAPLAR DEĞİŞECEK

Beraberlik halinde Türkiye'nin üst sıralardaki yer mücadelesi devam edecek ancak diğer rakiplerin alacağı sonuçların önemi daha da artacak. İtalya'nın kazanması ise ay-yıldızlıların 1. torba hedefini zorlaştıracak. İki takım da Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Türkiye ilk maçında Fransa'ya 1-0, İtalya ise Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

EURO 2028'E 20 TAKIM DOĞRUDAN GİDECEK

EURO 2028 Elemeleri'nde oluşturulacak 12 grubun liderleri doğrudan finallere yükselecek. Ayrıca en iyi 8 grup ikincisi de doğrudan EURO 2028 bileti alacak. Böylece elemelerden 20 takım doğrudan turnuvaya katılacak. Kalan kontenjanlar ise ev sahibi ülkeler için ayrılan haklar ve play-off sistemi üzerinden belirlenecek.  Türkiye için bu akşam Bursa'da oynanacak İtalya karşılaşması bu nedenle yalnızca üç puanlık bir mücadele olmayacak. Ay-yıldızlılar, EURO 2028 yolundaki kura avantajı için de sahaya çıkacak.

A Milli Futbol TakımıEURO 2028TürkiyeİtalyaBursaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Her sene aynı, halamın bıyığı olsa o olurdu bu olurdu.. :) 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    mahalle takımını anlar futbol oynamak 0 0 Yanıtla
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