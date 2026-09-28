NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB\'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma ve Güvenlik Komisyonu, Avrupa Birliği (AB)-NATO muhtemel işbirlikleri konulu toplantı düzenledi. Toplantıya katılan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, konuşmasında Türk savunma sanayiine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AB SAVUNMA ÜRETİMİNDE TÜRK ŞİRKETLERİNİN DE YER ALMASI GEREKİYOR”

NATO Yüksek Komutanı, AB ve NATO'nun daha fazla işbirliği içinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa'da son günlerde yaşanan saldırı tehditleri ve dünya genelinde yükselen risklere değinen Grynkewich, Avrupa'nın savunma sanayiine verdiği önemin giderek artmasından memnun olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi. Dünyanın güncel durumda birçok risk barındırdığını ve NATO'nun Avrupa'nın savunmasında ana unsur olduğunu söyleyen Grynkewich, Ankara'da yapılan NATO Zirvesi sonrasında AB savunma üretiminde Türk şirketlerinin de yer alması gerektiğini belirtti.

Alexus G. Grynkewich

Grynkewich, "Ankara’daki NATO Zirvesi Savunma Endüstrisi Forumu’nda yüzlerce sanayi şirketi, yüksek tespit ve takip de dahil farklı alanlarda 50 milyar euroyu aşan sözleşmeler yaptı. Görüyoruz ki NATO ve AB üretimli savunma sanayii politikaları Kanadalı, İngiliz, Norveçli ve Türk savunma şirketleri için önemli'' ifadelerini kullandı.

SCHENGEN VİZESİ POLİTİKASI DA GÜNDEME GELDİ

Toplantıda AB ve NATO arasında yeni bir işbirliği alanı olarak askeri Schengen vizesi politikası da gündeme geldi. Askeri unsurların ülkeler arası geçişinin yeniden düzenlenmesini içeren askeri Schengen için Avrupa'daki altyapının modernize edilmesi ve bunun için 4,7 milyar euroluk bir bütçenin ayrılması gerektiği bildirildi. Bu bütçeyle eskimiş demir yolları, otoyollar ve köprüler gibi altyapı unsurlarının modern savaş araçlarının yükünü kaldırabilecek hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.