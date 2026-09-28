Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İLK OLARAK GÜVENLİ OKUL İKLİMİNİN İNŞASINI VE GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTİŞARE ETTİK"

"Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük. Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden üç evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu. 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanlarını külliyemizde misafir ettik. Üç yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Nas Sürmeneli'yi kutluyor. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken Biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik.

TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimizden yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar liraya aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.

13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere istiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsunumuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi son teknolojiye sahip kırk ameliyathanesi 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere istiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsunumuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi son teknolojiye sahip kırk ameliyathanesi 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

“İSTANBUL HAVALİMANI REKORA DOYMUYOR”

18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanı'mız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk.

890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metrekare uzunluğundaki dördüncü ana piste havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeyi çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları. Gaziler Gününü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 579'a yükselttik. Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız.

İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin nice acıya, zorluğa, göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz.

Buradan yeni atanan kardeşlerimize milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. Kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini beş madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başlı olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı şeriatı estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin devlet başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef Bu sene de vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi.