Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler\'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik mücadelede İtalya karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan A Milli Takımımızda devrede ilginç bir an yaşandı.

SKORA SİNİRLENEN ARDA'YI ŞAŞIRTAN İSTEK

Soyunma odasına oldukça sinirli ve moral bozukluğuyla giden milli yıldızımız Arda Güler, tünelde sürpriz bir taleple karşılaştı. İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, henüz ilk yarı bitiminde genç yeteneğin yanına gelerek formasını değiştirmek istedi.

RAKİBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Rakibinin bu erken isteği karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arda Güler, İtalyan stoperi kırmayarak formasını verdi ve iki futbolcu formaları değişerek soyunma odasının yolunu tuttu.