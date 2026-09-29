Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi kahretti - Son Dakika
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Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi kahretti

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Talasemi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, acil ilik nakli için ihtiyaç duyduğu biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya katılırken, "Annem ölümüm pahasına gerçek babamın kim olduğunu saklıyor" feryadıyla yardım istedi.

Talasemi (Akdeniz Anemisi) hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu ilik nakli öncesinde biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayında ortaya çıkan detaylar stüdyodakileri dehşete düşürdü.

"BABAM DEDİĞİ KİŞİ BİYOLOJİK BABASI ÇIKMADI"

Torbalı’da büyüyen ve 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından terk edilen Hamid’i, babaannesi ve dedesi büyüttü. 13 yaşında hastalığının ağırlaşması üzerine komaya giren genç için doktorlar acil ilik nakli kararı verdi. Ancak nakil sürecinde yapılan testler şok edici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı; babasının dokusu ve kan grubu uyuşmayan Hamid, yıllardır babası bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Annenin, boşanma sürecinde biyolojik oğlunu babaya bırakıp diğer çocuğunu yanına alması dikkat çekti.

"İYİLEŞMEK İÇİN SADECE 6 AYIM KALDI"

Şu anda haftalık kan nakilleriyle hayatta kalmaya çalışan ve uyumlu kan bulmakta dahi zorlanan genç adam, zamanının kısıtlı olduğunu belirterek çaresizliğini dile getirdi: "Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor, fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var. Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor."

ANNE GERÇEĞİ GİZLEMEYE DEVAM EDİYOR

Annesi Nihal Beyit'in biyolojik babanın kimliğini açıklamak istememesi üzerine Müge Anlı ve ekibi, talasemi hastası Hamid'e uygun iliğin bulunabilmesi ve gerçek babanın tespiti için araştırmalarını sürdürüyor.

Müge AnlıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi kahretti - Son Dakika
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