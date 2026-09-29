AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi - Son Dakika
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AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

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AYM, Yeni Parti\'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti hakkındaki başvurusunu bugün görüştü. Başsavcılık, partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesini talep ediyor. Mahkeme, Yeni Parti'ye savunmasını hazırlaması için 1 ay süre tanıdı. Savunmanın ardından raportörün hazırlayacağı rapor Genel Kurul'da görüşülecek ve dosya karara bağlanacak.

İTİRAZ "YENİLİK PARTİSİ"NDEN GELDİ

Yeni Parti, CHP'de yaşanan kurultay ve "mutlak butlan" sürecinin ardından 24 Temmuz 2026'da kuruldu. CHP'den istifa eden Özgür Özel, partinin kurucu genel başkanı oldu. Partinin ismine ilk itiraz, eski CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 2020'de kurduğu Yenilik Partisi'nden geldi. Yenilik Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak iki ismin birbirine benzediğini ve seçmen nezdinde karışıklığa yol açtığını savundu. Başvuruda, "Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir" ifadesine yer verildi. Parti ayrıca 2024 yılında başka bir partinin "Yeni Parti" ismini kullanma başvurusunun, benzer gerekçeyle Yargıtay tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.

YENİ PARTİ İSMİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Başsavcılık, Eylül ayında Yen Parti'ye isim değişikliği yapması için süre verdi. Parti ise 15 Eylül'deki Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından ismini değiştirmeyeceğini açıkladı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, iki partinin seçmen tarafından karıştırılmayacağını savundu ve hukuki sürecin devam edeceğini söyledi. Özel de Anayasa Mahkemesi'nin iltibas, yani karışıklığa yol açacak bir benzerlik tespit etmesi halinde küçük bir değişikliğe gidilebileceğini ancak "Yeni" kelimesini korumak istediklerini ifade etti. Verilen süre 18 Eylül'de dolunca Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

AYM'NİN BENZER KARARLARI

Anayasa Mahkemesi daha önce de benzer isim davalarını karara bağladı. Mahkeme, 2016 yılında "Yeniden Genç Parti" isminin "Genç Parti" ile karıştırıldığına hükmetti ve partiyi oy birliğiyle sicilden sildi. Aynı yıl "TKP 1920" isminin de "Türkiye Komünist Partisi" ile karıştırılacağına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme ise "Türk Birliği Partisi" ile "Türkiye Birlik Partisi" arasındaki benzerliği yeterli bulmadı ve bu talebi reddetti.

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    Yorumlar (1)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Daha isim bile koyamayana bırak ülkeyi tavuklarimi emanet etmem 0 0 Yanıtla
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