Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tavrı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sürecin mali ve siyasi faturasına odaklanan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizdeki tavrına dair öngörülerini ve iktidar kulislerindeki beklentileri paylaştı.

"ERDOĞAN BU FATURAYI GARİBAN HALKA ÖDETMEZ"

Milyarlarca liralık zararın nasıl karşılanacağı sorusunu gündeme getiren Selvi, faturanın vatandaşa kesilmeyeceğini savundu. Selvi, zararın doğrudan sorumlulardan tahsil edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki hassas nokta şu; bu paralar nereden ödenecek? Borsanın yerini bile bilmeyen halkımız mı ödeyecek yoksa bu firmaların Takasbank’taki karşılıkları, ellerindeki hazine tahvilleri ve yaptıkları repo işlemleri ile mal varlıkları üzerinden mi ödenecek? Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez."

"MAL VARLIKLARI ALINMALI, PARALAR GETİRİLMELİ"

Krizin çözümünde sert tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan yazar, haksız kazanç sağlayanlara yönelik radikal adımlar atılması gerektiğini belirtti:

"Bu fonların sahiplerinin malvarlıkları ellerinden alınmalı, yurtdışına kaçırdıkları paralar getirilmeli. Ayrıca milyonlarına milyonlar katanlardan bu paralar tahsil edilmeli. Tatlı tatlı yiyenlerden acı acı kusturulmalı."

"SİYASETEN İŞİN İÇİNDEN ANCAK KELLE ALARAK ÇIKILIR"

Fon krizinin siyasi boyutuna ve parti içindeki yansımalarına da değinen Selvi, yaşanan krizin faturasının siyasi düzlemde de kesilmeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Üst düzey görevden almaların sürmesi gerektiğine işaret eden Selvi, yazısını şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Bir AK Partili yetkilinin dediği gibi, kelleler alınmaya devam etmeli. Çünkü siyaseten bu işin içinden ancak kelle alarak, hesap sorarak çıkılır."