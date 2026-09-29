Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü - Son Dakika
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Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

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Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
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Hakim ortağı hakkındaki adli tedbirler ve finansman darlığı nedeniyle kaynaklara erişemeyen Hedef Holding, 1,1 milyar lirayı bulan BPP borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştüğünü ve borcun yapılandırılması için yetkili kurumlara başvurduğunu KAP'a bildirdi.

Finans ve portföy yönetim dünyasında yaşanan çalkantı derinleşiyor. Hedef Holding, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası'nda (BPP) vadesi dolan yaklaşık 1,1 milyar TL tutarındaki borçlanma yükümlülüğünü ödeyemeyerek temerrüde düştüğünü duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim piyasalarda geniş yankı uyandırdı.

HAKİM ORTAĞA SORUŞTURMA VE MAL VARLIĞINA TEDBİR

KAP’a yapılan resmi açıklamada, temerrüdün arka planındaki nedenlere detaylıca yer verildi. Holding'in hakim ortağı hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında bir kısım mal varlığına tedbir konulduğu ve şirket ile iştirak nezdindeki paylar için el koyma kararı uygulandığı belirtildi. Şirket, bu kararın mülkiyet değişikliği yaratmayan adli bir tedbir niteliğinde olduğunu vurguladı.

KAYNAKLARA EİŞİM TIKANDI: 1,07 MİLYAR TL ÖDENEMEDİ

Açıklamada; piyasadaki finansman darlığı, soruşturma nedeniyle ortaklardan mali destek alınamaması ve yatırım yapılan bazı fonların tasfiye edilmesi sonucu kaynak erişiminin kesildiği ifade edildi. Bu gerekçelerle vadesi gelen 1.079.264.813 TL tutarındaki BPP borçlanmasının vadesinde ödenemediği kaydedildi.

YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Şirket yönetimi, sürecin yönetimi için harekete geçildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Konu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullarla temdit edilmesi için ilgili kurumlara başvuru yapılmıştır. Kurumlarla iletişim halinde süreç yakından takip edilmektedir."

TEMERRÜDE DÜŞMEK (BORÇ TEMERRÜDÜ) NEDİR?

Finans literatüründe temerrüt, bir borçlunun sözleşmeyle üstlendiği borç veya ödeme yükümlülüğünü zamanında, usulüne uygun ve eksiksiz olarak yerine getirememesi halini ifade eder. Bir şirketin veya kurumun "temerrüde düşmesi", vadesi gelen finansal borcunu ödeyemediğini ve hukuki/finansal açıdan yükümlülüğünü ihlal ettiğini resmi olarak ilan etmesi anlamına gelmektedir.

PATRONU GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TUTUKLANMIŞTI 

Geçtiğimiz yıl Hedef Holding'te eşi Sibel Gökalp'e ait yüzde 60'lık hisseyi 1 milyar 893 milyon TL karşılığında satın alan Namık Kemal Gökalp, piyasaları sarsan 'fon skandalı' kapsamında tutuklanmıştı. 

EkonomiGüncelHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kasapramazan1963@outlook.com [email protected]:
    kaçırdığı paraları nereye koyduysa çıkarıp ödesin . küçük yatırımcıyı yolarken iyiydi. devlet mal varlıklarını satsın borçlarını ödesin. spk da borsadan tasfiye etsin 3 0 Yanıtla
  • Azra Engin Azra Engin:
    Neler oluyor ülkemde bilmek istiyorum, Allah vatanımızı bayrağımızı korusun gittikçe daha fazla karamsar tablo oluşuyor sanki. 3 0 Yanıtla
  • İsrafil Başkurt İsrafil Başkurt:
    Ne güzel ya, o kadar rakamı kacir, sonra temerrude düşür yapilandirma iste... biz halkın 10 lira borcu olsa bizi kor ederler hacizler blokeler havada uçuşur yolda yürümez ederler. Ne guzel ya?????? 2 0 Yanıtla
  • 1453c1453 1453c1453:
    kesinlikle haklı görmüyorum herkes bulmuş bir boşluk oradan yürüyor 2 0 Yanıtla
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