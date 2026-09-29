Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana - Son Dakika
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Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Ali Koç'un Eylül 2025'te yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Koç, Gündoğdu'yu hedef aldığı konuşmasında, “Benim kalbim bu vücutta attığı sürece Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek” ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesinin evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un yaklaşık bir yıl önce Gündoğdu hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

O dönem başkan olan Koç, 17 Eylül 2025'te Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki göstermiş ve eleştirilerinin merkezine dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu koymuştu. 

Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana

"BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK"

Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konusunda uzun süredir TFF yönetimini uyardığını öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.” 

Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana

TFF'YE DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Koç, aynı açıklamasında hakem kararları üzerinden TFF yönetimine de seslenmiş, Gündoğdu hakkında araştırma yapılmasını istemişti. Fenerbahçe'nin o dönem yaşadığı hakem kararlarına tepki gösteren Koç, mücadelesinin devam edeceğini belirtmişti. 

"BENİM HESAPLAŞMAM DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Ali Koç'un açıklamalarındaki en sert bölümlerden biri de konuşmasının ilerleyen dakikalarında gelmişti. Koç, Gündoğdu'nun peşini bırakmayacağını söyleyerek, “Benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor” çıkışında bulunmuştu.  Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Koç'un Eylül 2025'te yaptığı bu açıklamalar yeniden gündeme taşındı.

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