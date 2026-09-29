Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Videoları başkalarına yol gösterecek - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Videoları başkalarına yol gösterecek

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İzmir'de dün akşam saat 20.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunda motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan 46 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman yaşamını yitirdi. Kahriman, sosyal medyada motosiklet ve trafik güvenliğine ilişkin hazırladığı eğitici videolarla tanınıyordu. Jandarma, kazanın ardından durmayıp yoluna devam eden TIR'ın plakasını tespit edip şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir- Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahriman yönetimindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait plakası henüz tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı. 

MOTOSİKLET VE TRAFİK GÜVENLİĞİ VİDEOLARI HAZIRLIYORDU

Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolar ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Kahriman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. 

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahriman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ KAZANIN ARDINDAN DURMADI

Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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