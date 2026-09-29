Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping - Son Dakika
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Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping

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Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City'nin finansal kurallara ilişkin dosyası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuralların ihlal edilmesi halinde bunun sportif rekabete doğrudan etki edeceğini belirten Ilıcalı, durumu doping yapan bir sporcunun madalya kazanmasına benzeterek, “Bunun adı finansal doping” dedi. Manchester City ise hakkındaki suçlamaları reddediyor ve karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz futbolunun gündemindeki Manchester City dosyasına ilişkin konuştu. Ilıcalı, finansal kuralların ihlal edilmesi halinde kulüpler arasındaki rekabet dengesinin bozulacağını belirterek sert ifadeler kullandı.

Manchester City'nin Premier League tarafından yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünden sorumlu bulunduğu İngiliz basınına yansırken, yaptırım konusunda henüz karar verilmedi. Manchester City ise suçlamaları reddediyor ve karara itiraz etmeye hazırlanıyor. 

"BUNUN ADI FİNANSAL DOPİNG"

Manchester City'nin suçlu olup olmadığı konusunda kesin hüküm vermediğini vurgulayan Ilıcalı, kuralların ihlal edildiğinin kesinleşmesi halinde ortaya çıkacak tabloyu doping yapan bir sporcunun olimpiyat madalyası kazanmasına benzetti.

Ilıcalı, “Suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum çünkü onlar masum olduklarını söylüyor. Premier Lig ise masum olmadıklarını düşünüyor” diyerek tarafların pozisyonuna dikkat çekti.

Ardından değerlendirmesini sürdüren Ilıcalı, “Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu finansal dopingdir” ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın “financial doping” benzetmesi İngiliz basınına da yansıdı. 

"GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANMALI"

Finansal kuralların futbolun rekabet ortamını korumak açısından önemli olduğunu belirten Ilıcalı, olası ihlaller karşısında uygulanacak cezaların caydırıcı olması gerektiğini savundu.

Hull City'nin sahibi, büyük bütçelerle önemli futbolcuları kadroya katarken kuralların dışına çıkılmasının diğer kulüpler açısından adaletsiz bir tablo oluşturacağını ifade etti.

Ilıcalı, “Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırım uygulanmalı” dedi.

"ARADAKİ FARKI DAHA FAZLA AÇMAYIN"

İngiltere'deki kulüpler arasındaki ekonomik güç farkına da değinen Ilıcalı, Hull City'nin ligin en yüksek bütçeli ekipleriyle aynı mali imkanlara sahip olmadığını ancak mevcut farklılıklara saygı duyduklarını söyledi.

Ilıcalı, finansal kuralların dışına çıkılmasının bu farkı daha da büyütebileceğini belirterek, “Lütfen aradaki farkı daha fazla açmayın. Böyle hatalar bazı takımlara inanılmaz avantajlar sağlıyor ve bu adil değil” ifadelerini kullandı.

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