İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı - Son Dakika
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İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

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Gaziantep'te iki aile arasında çıkan tekmeli ve sopalı meydan kavgasında, hafif ticari aracın hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarptığı dehşet anları kameraya yansıdı; polisin biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale ettiği vahşet sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki aile arasında çıkan tekmeli, taşlı ve sopalı meydan kavgasına ait skandal görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında birbirine acımasızca saldıran kalabalığın arasına hızla gelen bir hafif ticari aracın girmesi ve çok sayıda kişiye çarpması dehşet anlarına sahne oldu. Polisin biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle yatıştırdığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

Olay, Vatan Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmayla patlak verdi. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdığı vahşi bir meydan kavgasına dönüştü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine girmesi sokakları adeta savaş alanına çevirdi.

İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

ARACIYLA KALABALIĞIN ARASINA DALINCA...

Kavganın en dehşet verici anı ise olay yerine gelen bir hafif ticari aracın hızla kavga eden kalabalığın arasına dalmasıyla yaşandı. Çok sayıda kişiye çarparak ilerleyen aracı görenler büyük panik yaşarken, çarpma sonrası çevredeki vatandaşlar sürücüyü araçtan indirerek darp etti. Yaşanan bu gaddarca müdahalede yaralananların durumu hakkında incelemeler devam ediyor.

İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

POLİS UYARI ATEŞİ VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan arbedeyi kontrol altına almakta zorlanan emniyet güçleri, kavgayı ancak biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak sonlandırabildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaŞahinbeyGüncelPolisKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Vatan mahallesi gene bizi şaşırtmadı :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı - Son Dakika
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