Avcılar\'da 4 katlı binanın garajı, elektrik direği yüzünden depo olarak kullanılıyor

AVCILAR'da 2 yıl önce inşaa edilen 4 katlı binanın önündeki elektrik direği garajın kullanılmasını engelledi. Bina sakinleri elektrik şirketine taleplerini iletti ancak iddiaya göre çözüm üretilmedi. Garaja araba giremezken alanın depo olarak kullanılmasına karar verildi. Binada oturan Yalçın Abalı, "Araç giremiyor depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var motosikletler var içeride. Kaldrılmasını istiyouz direğin buradan." dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşüme giren bir bina 4 katlı olarak inşaa edildi. Binanın bodrum katında yapılan garaj ise yapıldığı günden bu yana kapısının önündeki elektrik direği nedeniyle başvurulara rağmen kaldırılamadı. Garaj sadece motosiklet ve bisiklet garajı olarak kullanılırken, bina sakinleri de eşyaları için alanı depo olarak kullanmaya başladı.

'KALDIRILMASINI İSTEDİK'

Bina sakinleri, elektrik şirketine bugüne kadar birçok kez başvurduklarını ancak, direğin yerinin değiştirilmesinin bir türlü mümkün olmadığını söyledi. Bina sakinlerinden Yalçın Abalı, "Elektirik şirketine gidildi ama çözüm üretilemedi. Biz de o kadar uğraştık ama kaldıramadık. 2 - 3 yıldır böyle. Araç giremiyor depo olarak kullanılıyor. Bisikletler var motosikletler var içeride. Kaldrılmasını istiyouz bu direğin buradan." dedi