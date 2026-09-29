Çiftçileri kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Bilecik’te mısır tarlalarını talan ederek bölgedeki çiftçilere büyük zarar veren dev yaban domuzu, avcıların düzenlediği takipli operasyonla vuruldu. Hayvandan geriye kalan boyutlar ve yaklaşık 350 kiloluk ağırlığı görenleri hayrete düşürdü.

MISIR TARLALARINDA SÜREK AVI

Bilecik merkezine bağlı Karasu ve Güvencedere mevkilerinde son dönemde artan domuz baskını üzerine yerel avcılar harekete geçti. Mısır üreticilerinin talebi doğrultusunda İslam Arar, Turan Avcı, Erman Arar, Tolga Hasra ve Mesut Güvercin'den oluşan ekip bölgede sürek avı başlattı.

UZUN TAKİPTEN SONRA VURULDU

İki farklı mevkide iz süren ekibin eğitimli av köpekleri, mısır tarlalarının derinliklerinde gizlenen dev yaban domuzunun yerini tespit etti. Köpeklerin sıkıştırması ve avcıların uzun süren takibi sonucunda dev domuz etkisiz hale getirildi.

ÜRETİCİLERDEN AVCILARA TEŞEKKÜR

Yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen domuzun avlanmasıyla rahat bir nefes alan bölgedeki mısır üreticileri, ürünlerini zarardan kurtaran avcı ekibine teşekkür etti.

İşte çiftçilerin kabusu olan o domuz;