Yerli akıllı telefon Malatya\'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli ve milli telefon projesine ilişkin, "Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon, Anadolu'dan çıkacak ve Malatya'da üretilecek" dedi.

"ORTA-ÜST SEGMENT" OLACAK

TRT'nin haberine göre Şahin, ABD Yatırım Konferansı kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek Türk Telekom'un faaliyetleri ve yerli telefon projesi hakkında bilgi verdi. Yerli telefonun geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirten Şahin, telefonun "orta-üst segmentte" konumlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Şahin, "Yerli telefondaki önemli amaçlardan biri de kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek" diye konuştu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin

DONANIM ASELSAN'DAN, YAZILIM TÜRK TELEKOM'DAN

Basına yansıyan bilgilere göre TTT İnovasyon çatısı altında yürütülen projede iki şirketin görev dağılımı netleşti. Donanım ve üretim Aselsan'ın sorumluluğunda olacak. Yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama ise Türk Telekom tarafından yürütülecek. Cihazın özellikle kamera ve batarya performansıyla öne çıkması hedefleniyor.

Proje aşamalı olarak ilerleyecek. Telefon ilk aşamada Android işletim sistemiyle satışa çıkacak. Sonraki aşamalarda önce yerli işletim sistemine, ardından yerli çipe geçilecek. Aşamalar arasında yaklaşık birer yıllık süre olması planlanıyor.

COP31'DE 5G HİZMETİ VERİLECEK

Şahin, Antalya'da düzenlenecek COP31 için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Zirve alanında 5G hizmeti sunulacağını belirten Şahin, "Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31'in hizmetine sunacağız. 5G ile gerçekleştirilen hız testinde bin megabite kadar hız sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"2005'TEN BU YANA 24,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

Türk Telekom'un "Milli Teknoloji Vizyonu"na da değinen Şahin, şirketin 2005'ten bu yana dijital dönüşüm için 24,5 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi. Şahin, "Küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

YENİ GES'LER MALATYA VE AĞRI'DA KURULACAK

Şahin, şirketin güneş enerjisi yatırımlarına da değindi. Sivas'taki güneş enerjisi santralinin (GES) yıllık 128 megavat kapasiteyle üretime başladığını belirten Şahin, Malatya ve Ağrı'da da yeni santraller kurulacağını açıkladı. Şahin, bu yatırımlarla yıllık 800 gigavatlık enerji üretimi ve 350 bin ton karbon salımının önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.