Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Ay-yıldızlılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrılırken, Arda Güler performansıyla takım arkadaşlarından ayrılan isimlerden biri oldu. İtalyan basınında da Arda'nın özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu öne çıkarıldı. Managing Madrid

TRİBÜNLERDEN ARDA'YA DESTEK

Karşılaşmanın gidişatından memnun olmayan Bursa tribünlerinde A Milli Takım'a yönelik tepkiler yükseldi. Arda Güler ise taraftarların destek verdiği isim oldu. Real Madrid forması giyen genç futbolcu, özellikle ikinci yarıda oyunun merkezinde kalmaya çalışırken hücum organizasyonlarında sorumluluk aldı.

İTALYA'NIN ÖZEL PLANI ARDA GÜLER İÇİNMİŞ

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin maç sonrası sözleri de Arda Güler'in rakip açısından ne kadar önemli görüldüğünü ortaya koydu. Mancini, karşılaşma öncesinde Arda'ya özel önlem aldıklarını belirterek, genç futbolcunun topu aldığında çevresinde iki oyuncu bulunmasını planladıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, Arda'nın tek bir dokunuşla maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekte olduğunu ifade etti. Fotomaç

DEVRE ARASINDA BASTONI YANINA GELDİ

Gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri ise ilk yarının ardından yaşandı. Türkiye soyunma odasına 3-0 geride giderken Arda Güler'in yanına İtalya'nın yıldız savunmacısı Alessandro Bastoni geldi.

İtalya'nın ilk golünü kaydeden Bastoni, henüz devre arasında Arda Güler'den formasını istedi. Milli futbolcu da bu isteği geri çevirmedi ve iki oyuncu formalarını değiştirdi. Haberler

Türkiye açısından skorun hayal kırıklığı yarattığı gecede İtalya'nın Arda Güler için aldığı özel önlem ve Bastoni'nin devre arasındaki forma talebi, genç yıldızın karşılaşmada öne çıkan ayrıntıları oldu.