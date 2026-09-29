Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı - Son Dakika
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Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

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A Milli Takım'ın Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu gecede Arda Güler, ortaya koyduğu mücadeleyle öne çıktı. Tribünlerin desteğini alan genç yıldız için İtalya'nın özel önlem aldığı ortaya çıkarken, devre arasında Alessandro Bastoni'nin Arda'nın yanına gelerek formasını istemesi de gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Ay-yıldızlılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrılırken, Arda Güler performansıyla takım arkadaşlarından ayrılan isimlerden biri oldu. İtalyan basınında da Arda'nın özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu öne çıkarıldı. Managing Madrid

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

TRİBÜNLERDEN ARDA'YA DESTEK

Karşılaşmanın gidişatından memnun olmayan Bursa tribünlerinde A Milli Takım'a yönelik tepkiler yükseldi. Arda Güler ise taraftarların destek verdiği isim oldu. Real Madrid forması giyen genç futbolcu, özellikle ikinci yarıda oyunun merkezinde kalmaya çalışırken hücum organizasyonlarında sorumluluk aldı.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

İTALYA'NIN ÖZEL PLANI ARDA GÜLER İÇİNMİŞ

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin maç sonrası sözleri de Arda Güler'in rakip açısından ne kadar önemli görüldüğünü ortaya koydu. Mancini, karşılaşma öncesinde Arda'ya özel önlem aldıklarını belirterek, genç futbolcunun topu aldığında çevresinde iki oyuncu bulunmasını planladıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, Arda'nın tek bir dokunuşla maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekte olduğunu ifade etti. Fotomaç

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

DEVRE ARASINDA BASTONI YANINA GELDİ

Gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri ise ilk yarının ardından yaşandı. Türkiye soyunma odasına 3-0 geride giderken Arda Güler'in yanına İtalya'nın yıldız savunmacısı Alessandro Bastoni geldi.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

İtalya'nın ilk golünü kaydeden Bastoni, henüz devre arasında Arda Güler'den formasını istedi. Milli futbolcu da bu isteği geri çevirmedi ve iki oyuncu formalarını değiştirdi. Haberler

Türkiye açısından skorun hayal kırıklığı yarattığı gecede İtalya'nın Arda Güler için aldığı özel önlem ve Bastoni'nin devre arasındaki forma talebi, genç yıldızın karşılaşmada öne çıkan ayrıntıları oldu.

A Milli Futbol TakımıMilli TakımArda GülerİtalyaBursaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Bu çocuktan ne köy olur ne kasaba 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı - Son Dakika
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