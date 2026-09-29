İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat

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İstanbul Valiliği\'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
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İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı. Yağışların, gece saatlerinden başlayarak yarın öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

YARIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat - Son Dakika
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