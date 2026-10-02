Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama - Son Dakika
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Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

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Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
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Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklama, 5’i adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest kaldı.

 Fon soruşturmasında gözaltındaki 13 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Toplam tutuklu sayısı 65 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturmada çok sayıda isim gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe ile Mesut Altan, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ev hapsi, Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 7'si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmış oldu.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı. Özel ve Sarpyener’in de arasında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Özel ve Sarpyener de tutuklanmıştı.

Fon SoruşturmasıFon krizi3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    siyasi ayağı nolacak akp liler niye tutuklanmıyor nasıl adalet bu 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    suçlu olanı gönderin Silivri'ye Eko nun yanına 0 0 Yanıtla
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