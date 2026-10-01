TFF heyetine Belçika\'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı

TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım’ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesi pasaport kontrolünü sorunsuz geçerken, TFF heyetinin ülkeye girişine izin verilmediği ve yetkililerin bekletildiği belirtildi.
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın kritik mücadelesi öncesinde havalimanında beklenmedik bir kriz patlak verdi.
TFF HEYETİ ÜLKEYE GİRİŞ SAĞLAYAMADI
Karşılaşma için ülkeye ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik heyet pasaport denetimini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlayarak ülkeye giriş yaptı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin geçişi sırasında yerel görevliler tarafından engel çıkarıldı.
PROSEDÜRLER ZORLAŞTIRILDI İDDİASI
Havalimanındaki pasaport kontrol noktasında bekletilen TFF yetkililerinin ülkeye girişine izin verilmeyerek prosedürlerin bilerek zorlaştırıldığı iddia edildi. Yaşanan bu gecikme, milli maç öncesinde iki taraf arasında gerginliğe yol açtı.
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