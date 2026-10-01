Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam - Son Dakika
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Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

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A Milli Takım'da alınan sonuçların ardından geleceği tartışılan Vincenzo Montella'nın sözleşmesindeki tazminat detayı dikkat çekti. İtalyan teknik adamla 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunan TFF'nin, mukaveleyi feshetmesi halinde kalan süre ve maaş hesabına göre 5 milyon Euro'yu aşan bir ödeme yapması gerektiği öne sürüldü.

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Tribünlerden yükselen tepkilere rağmen görevine devam eden İtalyan teknik adamın sözleşmesindeki dikkat çeken detay da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesinin 31 Temmuz 2028'e kadar devam ettiği belirtildi. İtalyan teknik adamın mukavelesinin EURO 2028'in sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi. Montella'nın yıllık ücretinin daha önce 1,8 milyon Euro olduğu, 2025'te yapılan yeni anlaşmayla bu rakamın 2,2 milyon Euro'ya yükseltildiği aktarıldı.

Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

5 MİLYON EUROYU AŞIYOR

TFF'nin Montella ile yollarını sözleşme süresi dolmadan ayırması halinde önemli bir mali yükle karşılaşacağı öne sürüldü. Kalan sözleşme süresi ve yıllık ücret üzerinden yapılan hesaba göre, İtalyan teknik adamın görevine son verilmesi durumunda ödenecek tazminatın 5 milyon Euro'yu aşabileceği belirtildi.

Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

İSTİFA EDERSE TAZMİNAT YOK

Haberde yer alan bilgilere göre Montella'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması halinde ise tazminat ödenmeyecek. İtalyan teknik adamın sözleşmesinin uzunluğu ve olası tazminat miktarı, alınan sonuçların ardından geleceğine yönelik tartışmalar sürerken dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halis demir Halis demir:
    bu sözleşmeyi yapanlar ödesin milletin parasını çar çur etmekten vaz geçin artık 6 0 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd yakupdenli29.yd:
    fondan birazda buna ödensin bı gitsin artık 4 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    şimdi anlaşıldı o kadar küfüre rağmen istifa etmemesinin sebebi... 3 0 Yanıtla
  • erbilek06 erbilek06:
    Terime verilenin yanında hiç kalır 0 0 Yanıtla
  • Kenan Aytekin Kenan Aytekin:
    Ne güzel bir anlaşma bu kadarmı bonkör bir milletiz madem öyle bizlere gelince yohtur olsa vermezükmü sanki tabi yersek. YAZIK ÇOK YAZIK vatandaşa malesef hemde yeitşmiş olgun kaz.k. 0 0 Yanıtla
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