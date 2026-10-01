Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza - Son Dakika
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Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza

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Şarkıcı Güllü\'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
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Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden geçen yıl 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ve maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

TUĞYAN İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada, zaman zaman ağladığı görülen sanık Tuğyan Ülkem Gülter, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 10 aydır yaşadığı zorlu sürecin kendisini çok etkilediğini, ailesine ilişkin her şeyin sayfa sayfa paylaşıldığını söyledi. Gün boyu süren duruşmanın sonunda savcı talebini açıkladı. Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza

Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.

3. SayfaYalovaGüncelHakimGüllüSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • fkbgh8dhzx fkbgh8dhzx:
    ben hala inanmıyorum öldürdüğüne ama yine de Allah bilir … 2 1 Yanıtla
  • İSHAK GÜN İSHAK GÜN:
    idam edilmeli idamm 1 0 Yanıtla
  • qf4xkq9xwr qf4xkq9xwr:
    az bile talep edilmiş …pe den. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza - Son Dakika
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