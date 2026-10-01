Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA, Youssef En-Nesyri transferinde Sevilla'ya taksit ödemesini gerçekleştiren Fenerbahçe'nin 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı. Sarı-lacivertli kulübe yasağın kaldırıldığına dair bilgi verildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de eski oyuncularından Youssef En-Nesyri'nin transfer taksidi sebebiyle yaşanan geçici 3 dönemlik transfer yasağı sorunu çözüme kavuştu.
TAKSİT ÖDENDİ, BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Sarı-lacivertli kulüp, geride bıraktığımız pazartesi günü Faslı golcünün bonservis taksitine ilişkin gerekli ödemeyi İspanyol ekibi Sevilla’ya gerçekleştirdi ve FIFA'nın cezayı kaldırması için beklemeye geçti.
FIFA CEZAYI KALDIRDI
Gerekli ödemenin tamamlanması ve prosedürlerin sonuçlanmasının ardından FIFA, Fenerbahçe’ye uygulanan 3 dönemlik transfer yasağını resmen kaldırdı. Yasağın kaldırıldığına dair resmi bilgilendirmenin sarı-lacivertli kulübe iletildiği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü, FIFA'dan verilen transfer yasağının kaldırıldığını taraftarlarına duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
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