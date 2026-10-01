Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi

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FIFA, Youssef En-Nesyri transferinde Sevilla'ya taksit ödemesini gerçekleştiren Fenerbahçe'nin 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı. Sarı-lacivertli kulübe yasağın kaldırıldığına dair bilgi verildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de eski oyuncularından Youssef En-Nesyri'nin transfer taksidi sebebiyle yaşanan geçici 3 dönemlik transfer yasağı sorunu çözüme kavuştu. 

TAKSİT ÖDENDİ, BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, geride bıraktığımız pazartesi günü Faslı golcünün bonservis taksitine ilişkin gerekli ödemeyi İspanyol ekibi Sevilla’ya gerçekleştirdi ve FIFA'nın cezayı kaldırması için beklemeye geçti. 

FIFA CEZAYI KALDIRDI 

Gerekli ödemenin tamamlanması ve prosedürlerin sonuçlanmasının ardından FIFA, Fenerbahçe’ye uygulanan 3 dönemlik transfer yasağını resmen kaldırdı. Yasağın kaldırıldığına dair resmi bilgilendirmenin sarı-lacivertli kulübe iletildiği belirtildi. 

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, FIFA'dan verilen transfer yasağının kaldırıldığını taraftarlarına duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi. 

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Admin Sen neden akp ye yazılan yorumları göstermiyorsun ? 1 1 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    helal olsun başkan 0 0 Yanıtla
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