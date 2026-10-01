Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar - Son Dakika
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Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli ara dönüşü Kasımpaşa karşılaşmasında sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeni transfer Deniz Gül'ü oynadığı 3 maçta beklentilerin altında performans sergilemesi nedeniyle kulübeye çekecek olan Okan Buruk, ileri uçta Rafael Leao'ya şans vermeyi planlıyor.

Trendyol Süper Lig’de milli ara dönüşü Kasımpaşa’yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ilk 11 kurgusunu yeniden şekillendiriyor.

DENİZ GÜL BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Victor Osimhen’in sakatlığı ve yokluğunda forvette görev verilen yeni transfer Deniz Gül, forma giydiği 3 maçlık performansıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı. Sahanın içinde istenen verimi veremeyen genç santrfor, Okan Buruk'un gözünden düşerek kulübeye çekilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İLERİ UÇTA SÜRPRİZ KARAR

Okan Buruk’un Kasımpaşa karşılaşmasında hücum hattında sürpriz bir hamleye imza atacağı öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, Deniz Gül’ü kulübeye çekerek ileri uçta Rafael Leao’ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.

93 MAÇTA FORVET OLARAK OYNADI

Portekizli yıldız Rafael Leao, kariyeri boyunca santrfor pozisyonunda görev yaptığı 93 karşılaşmada 31 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlayarak takımına yardımcı olmuştu. 

GalatasarayRafael LeaoOkan BurukKasımpaşaDeniz GülFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    yerli oyuncuya sahip çıkılması lazım 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar - Son Dakika
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