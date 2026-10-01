Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı - Son Dakika
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Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı

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Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. ekibi CD Eldense'yi satın alarak kulübün yeni sahibi oldu. CD Eldense, 5 puanla ligde 19. sırada yer alıyor.

Kariyerini ABD'de Inter Miami ile sürdüren Lionel Messi, bu kez attığı gollerle değil yeni bir hamlesiyle gündeme geldi.

CD ELDENSE'Yİ SATIN ALDI

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada,"CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." denildi.

5 PUANLA 19. SIRADA

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.

Lionel MessiİspanyaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı - Son Dakika
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